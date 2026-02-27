Malaika, la hija mayor de Zaira Nara y Jakob von Plessen, llamó la atención al asumir un rol clave en su propia alimentación: preparar ella misma la vianda que llevará a la escuela.

La modelo compartió en sus historias de Instagram un video en el que captó el momento exacto en que la nena, de casi 10 años, organizaba su lunchera para la jornada escolar.

“Cómo amamos la rutina”, escribió Zaira sobre el clip, mientras relataba la escena familiar. “Son las siete y media de la tarde. Ya comimos, yo estoy por el postre… ¿Mali vos tenés las cosas listas?”, se la escucha decir en el video.

EL PERMITIDO DE MALAIKA PARA SU ALMUERZO ESCOLAR

Con una sonrisa tímida, Malaika respondió: “Tengo todo sano menos una cosa”.

Lejos de tratarse de un menú improvisado, la niña mostró una selección de alimentos pensados para mantener una alimentación balanceada durante la jornada escolar. Entre los recipientes que guardaba en su lunchera había una manzana cortada dentro de un tupper para evitar que se dañe, además de dátiles y una porción de tarta de atún.

Crédito: Instagram

“Mali se piensa llevar mis dátiles a la escuela. Me muero”, comentó entre risas Zaira, sorprendida por las elecciones saludables de su hija.

Ante la insistencia de su mamá sobre cuál era el único permitido “no sano” dentro de la vianda, Malaika terminó revelando su pequeño gusto personal: “¡Un alfajor!”, confesó con dulzura.