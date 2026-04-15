La tercera temporada de Euphoria llega finalmente a la pantalla tras múltiples postergaciones y promete mantener intacta una de sus marcas registradas: la moda como herramienta narrativa.

Con nuevos conflictos, más personajes y un universo que se expande más allá del entorno escolar, el vestuario vuelve a ocupar un rol central dentro de la serie creada por Sam Levinson.

La principal novedad detrás de escena de la serie Euphoria, de HBO, es la incorporación de la diseñadora de vestuario Natasha Newman-Thomas, quien reemplaza a Heidi Bivens, responsable del estilo visual que convirtió a la ficción en un fenómeno cultural y viral.

Newman-Thomas, conocida por proyectos como The Idol, asumió el desafío de respetar la identidad estética ya instalada mientras amplía el mundo narrativo.

“Hay muchísimo material nuevo y muchos personajes nuevos. Ya no se trata solo del instituto aislado en un pueblo pequeñito. El mundo es mucho más extenso y nos divertimos mucho con eso”, explicó la diseñadora.

Así es el vestuario de la nueva temporada de Euphoria: camisa Bottega Veneta y alta costura vintage | Créditos: HBO Por: REUTERS

NUEVA TEMPORADA DE EUPHORIA: EL VESTUARIO

Las primeras reacciones sugieren que la moda seguirá siendo protagonista. Uno de los focos de atención fue el personaje de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, cuyo vestuario incorpora piezas de Bottega Veneta.

Así es el vestuario de la nueva temporada de Euphoria: camisa Bottega Veneta y alta costura vintage | Créditos: HBO Por: REUTERS

“Es muy divertido, lo entiendo. Jacob es un chico Bottega, pero realmente funciona. Fue intencionado”, reconoció Newman-Thomas sobre el impacto generado en redes sociales tras el lanzamiento del tráiler.

El salto temporal entre temporadas permitió revisar la evolución estética de cada protagonista. Personajes icónicos como Maddy Pérez —interpretada por Alexa Demie— continúan vinculados a la alta costura vintage, mientras que otros, como Cassie, incorporan joyería de lujo que refuerza sus transformaciones emocionales y sociales.

Así es el vestuario de la nueva temporada de Euphoria: camisa Bottega Veneta y alta costura vintage | Créditos: HBO

La diseñadora también reveló que buscó evitar elecciones que sacaran al espectador del universo narrativo. “Intenté evitarles eso a los demás”, señaló, subrayando que cada prenda debía funcionar dramáticamente antes que convertirse en simple exhibición de marcas.

Con un mundo más amplio, personajes en transición hacia la adultez y una estética que sigue dialogando con la cultura digital, la nueva temporada de Euphoria vuelve a apostar por la moda como lenguaje emocional, confirmando que el vestuario sigue siendo una de las claves del fenómeno global que rodea a la serie.