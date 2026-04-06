Faltan apenas seis días para el estreno de la esperadísima tercera temporada de Euphoria y la ansiedad entre los fans no para de crecer.

El viernes 12 de abril, la serie que revolucionó la pantalla con su mirada cruda y vibrante sobre la juventud vuelve a HBO Max y HBO con un giro inesperado: un salto de cinco años en la vida de los personajes.

Foto: prensa Euphoria

La producción, que se ganó el reconocimiento por su retrato sin filtros de la adolescencia, ahora apuesta a mostrar cómo los traumas y las decisiones del pasado siguen marcando a los protagonistas en su entrada a la adultez.

El regreso promete más intensidad, nuevas heridas y una estética que deja atrás el glitter para meterse de lleno en un clima de western moderno.

Así quedaron los personajes tras el final de la segunda temporada

Las dos primeras temporadas de Euphoria mostraron a un grupo de estudiantes de East Highland enfrentando amores, pérdidas, adicciones y búsquedas de identidad. Ahora, con el salto temporal, la serie retoma sus historias en un punto de máxima tensión.

Foto: prensa Euphoria

Rue fue la narradora y el corazón de la serie, marcada por su lucha contra la adicción, el duelo y los problemas de salud mental. Tras una intervención brutal y una relación caótica con Jules, terminó la segunda temporada en el fondo, pero con una mínima esperanza de recuperación. Ahora, cinco años después, Rue sigue en deuda con la peligrosa Laurie y busca desesperadamente una salida.

Foto: prensa Euphoria

La historia de Jules giró en torno a su búsqueda de identidad y sus relaciones complejas, desde el chantaje de Nate hasta el romance intenso con Rue. En la segunda temporada, se animó a cuestionar su feminidad y a explorar su identidad de género, abriendo un nuevo capítulo en su vida.

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Nate pasó de ser el chico popular a convertirse en uno de los personajes más oscuros, arrastrando inseguridades y una relación conflictiva con su padre. Sus vínculos con Maddy y luego con Cassie dejaron heridas profundas. En la tercera temporada, el giro es total: Nate y Cassie están comprometidos y viven juntos en los suburbios, aunque la calma parece solo superficial.

Foto: prensa Euphoria Por: Eddy Chen

Obsesionada con el amor y la validación, Cassie tomó decisiones que la alejaron de sus amigas y la pusieron en el centro de los escándalos. Su relación con Nate rompió su amistad con Maddy y terminó en una pelea viral que explotó en redes.

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Maddy fue el símbolo de la autoconfianza, pero también de las relaciones tóxicas. Tras soportar la relación tormentosa con Nate y la traición de Cassie, protagonizó uno de los enfrentamientos más recordados de la serie y cerró un ciclo con el final de esa amistad.

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De observadora silenciosa a protagonista inesperada, Lexi se animó a escribir y dirigir una obra sobre su vida y la de sus amigos, sacudiendo a todo East Highland y ganando un lugar central en la trama.

Del brillo adolescente al drama adulto: la evolución estética de Euphoria

Uno de los sellos de Euphoria siempre fue su lenguaje visual. En la primera temporada, la serie deslumbró con una estética de fantasía: colores azules y violetas, maquillaje con glitter y pedrería, looks vibrantes y una sensación de escape constante.

La segunda temporada bajó el tono: la paleta se volvió más cálida y realista, el maquillaje más sutil y los personajes adoptaron estilos más maduros, reflejando el golpe de las experiencias vividas.

Ahora, la tercera temporada apuesta por una atmósfera de western moderno, con los personajes ya adultos enfrentando conflictos internos mucho más profundos. El drama adolescente deja paso a los problemas reales de la vida adulta, en un escenario visual completamente renovado.

Lo que se viene: nuevas heridas, viejas cuentas y el futuro de Euphoria

El viaje de los personajes de Euphoria está lejos de terminar. Con el salto temporal, las consecuencias de sus decisiones pasadas chocan de frente con sus esperanzas para el futuro. El reencuentro con viejos fantasmas y nuevas amenazas promete una temporada cargada de emociones y giros inesperados.

Para los que quieren refrescar la memoria, ya están disponibles las dos primeras temporadas en HBO Max. El primer capítulo de la tercera temporada se estrena el 12 de abril y promete ser uno de los eventos televisivos del año.