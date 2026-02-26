La presencia de Zaira Nara es de las más cotizadas del momento, y si bien sus representantes piden fortunas por una simple acción de márketing, ahora Rodrigo Lussich sorprendió con la forma de pago en especias que habría aceptado la modelo.

Dado que la campaña publicitaria era para una importante marca de colchones, en Intrusos afirmaron que “se llevó todo en sommiers”.

“Cobró 30.000 dólares en colchones para una nueva casa que tiene en Punta del Este”, exclamó el conductor.

Zaira Nara en las playas de Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Entre risas e ironías, Paula Varela recordó que Zaira tiene dos hijos fruto de su relación con Jakob von Plessen, por lo que le ya tendría resuelto el tema de sus camas.

Con quién estrenó el colchón Zaira Nara

Por otra parte, Marcela Tauro se preguntó si la hermana menor de Wanda Nara ya habría estrenado su king size, y de inmediato le recordaron el affaire de verano con el millonario Robert Strom.