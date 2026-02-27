Leonardo Sbaraglia volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una serie de imágenes desde Brasil, donde se encuentra disfrutando de unos días de descanso junto a su pareja, Rebeca Ricosta.

Las postales muestran a la pareja en escenarios paradisíacos, rodeados de naturaleza y con el mar como telón de fondo.

Leonardo Sbaraglia mostró sus vacaciones en Brasil junto a Rebeca Ricosta. Crédito: Instagram

Esta escapada romántica no solo estuvo marcada por el relax, sino también por la complicidad de la pareja, que decidió abrir una pequeña ventana a su vida privada, algo poco habitual en el perfil mediático del intérprete.

LAS VACACIONES DE LEONARDO SBARAGLIA Y SU NOVIA

Una de las imágenes más comentadas lo muestra de espaldas, apoyado sobre la baranda de un balcón con vista directa al océano. Con el torso desnudo y un short celeste, Leonardo Sbaraglia contempla el paisaje entre palmeras, en una escena que resume el espíritu de descanso que atraviesa sus vacaciones.

La foto fue publicada inicialmente por Rebeca Ricosta y luego replicada por el propio actor en su cuenta de Instagram.

