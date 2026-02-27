Leonardo Sbaraglia volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una serie de imágenes desde Brasil, donde se encuentra disfrutando de unos días de descanso junto a su pareja, Rebeca Ricosta.
Las postales muestran a la pareja en escenarios paradisíacos, rodeados de naturaleza y con el mar como telón de fondo.
Esta escapada romántica no solo estuvo marcada por el relax, sino también por la complicidad de la pareja, que decidió abrir una pequeña ventana a su vida privada, algo poco habitual en el perfil mediático del intérprete.
LAS VACACIONES DE LEONARDO SBARAGLIA Y SU NOVIA
Una de las imágenes más comentadas lo muestra de espaldas, apoyado sobre la baranda de un balcón con vista directa al océano. Con el torso desnudo y un short celeste, Leonardo Sbaraglia contempla el paisaje entre palmeras, en una escena que resume el espíritu de descanso que atraviesa sus vacaciones.
La foto fue publicada inicialmente por Rebeca Ricosta y luego replicada por el propio actor en su cuenta de Instagram.
