Este domingo 1 de marzo a las 8.45 hs llega la vigésimo novena temporada de El Garage, el clásico programa automotor de las mañanas de eltrece.

La nueva edición presenta una renovación integral, con estética actualizada, segmentos innovadores y propuestas pensadas para los fanáticos de los motores, pero manteniendo el espíritu que convirtió al ciclo en una referencia del rubro durante casi tres décadas.

La conducción estará a cargo de Zofía Elhaiek, periodista e influencer que aportará una mirada fresca a través de contenidos informativos, entrevistas especiales y coberturas desde los principales eventos automotrices.

Entre las secciones destacadas de esta temporada habrá actualidad, test drives, lanzamientos, charlas con especialistas, datos útiles y entrevistas exclusivas, consolidando una propuesta que sigue acompañando la pasión de los argentinos por el mundo motor.