Diego Mendoza volvió a encender las redes después de quedar en el ojo de la tormenta por sus declaraciones sobre imágenes y videos íntimos del inicio de su relación con la China Ansa. El exfutbolista, que recibió duras críticas por contar detalles que muchos consideraron fuera de lugar, eligió Instagram para hacer un descargo: apuntó directo contra periodistas y personas de su entorno a quienes llamó “enemigos”.

Desde sus historias, Mendoza cuestionó cómo fue cambiando el debate en torno a sus palabras. “Me llama mucho la atención cómo fue mutando el recorte, porque pasamos de una periodista diciendo que era una falta de respeto que yo cuente intimidades, y cuando aclaramos que no eran intimidades, entonces mutó a que había cosificación”, lanzó.

Así, habló de su relación con la China Ansa: “Tenemos una relación muy sana y muy transparente desde el día uno. Crecimos mucho juntos y siempre trabajando muchísimo, nunca hablando mal de nadie”.

China Ansa y Diego Mendoza (Foto: Movilpress)

“Me di cuenta que tenemos gente alrededor que está esperando que pasen estas cosas, porque nunca tuvieron nada para agarrarse y porque siempre fue todo lindo”.

QUIÉNES SON SUS ENEMIGOS SEGÚN MENDOZA

“Estas cosas te dejan un aprendizaje, y el aprendizaje que me deja a mí es que hay que abrir un poquito más los ojos porque tenemos gente alrededor a la que le molestamos en su camino”, expresó.

El exjugador fue más allá y dedicó varios pasajes de su descargo a cuestionar el rol de la prensa y de quienes amplificaron la polémica. “Para vos que me escribiste o vos periodista que hablaste, estabas esperando un poco esto porque nunca tuviste nada, así que utilizalo de la forma que te sirva”, disparó.

Video: Instagram mendoza.diego92

Y agregó: “Vos periodista, que lo utilizaste para generar más likes y más views, también tenés gente alrededor que está esperando que te vaya mal”.

Mendoza cerró con un mensaje dirigido a un supuesto enemigo: “Este mensaje es para vos, que estuviste esperando todo este tiempo que me pase algo. Todo eso que estuviste esperando tantos años, que se te dio ahora y que lo disfrutaste, te voy a dar un consejo re grande: armá algo lindo con tu vida, algo fuerte, algo firme, de una vez por todas. No tenés que esperar que me pase algo malo a mí para ser feliz. Podés ser feliz ahora”.