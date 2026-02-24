Un verdadero bombazo retro sacudió el mundo del espectáculo argentino: Nicolás Repetto y Raquel Mancini vivieron un romance secreto en la década del ‘90, y recién ahora salieron a la luz detalles que parecen de película.

La historia la contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde lanzó el enigmático que terminó en revelación. “Un romance retro que sucedió todo a escondidas”, anticipó el conductor, y enseguida soltó la bomba: el affaire entre el prestigioso conductor y la actriz y ex vedette argentina.

Nicolás Repetto y Raquel Mancini (Fotos: web y captura América TV)

Según relató Etchegoyen, la relación se mantuvo bajo siete llaves y fue tan secreta que Mancini llegó a ingresar a la quinta de Repetto en el baúl de un auto para evitar ser vista. El encuentro más recordado ocurrió en Punta del Este, durante un fin de semana de diciembre de 1992, cuando ambos decidieron verse lejos de las miradas indiscretas.

EL AMOR FUGAZ DE NICOLÁS REPETTO Y RAQUEL MANCINI EN LA DÉCADA DE 1990

El romance se dio en un momento clave para Nicolás Repetto, que ese año se encontraba en la cima de su carrera y hasta ganó el Martín Fierro de Oro. Sin embargo, la relación no prosperó.

“Después de unos meses de verse, decidieron no seguir frecuentándose y la historia de amor se terminó. Todo sucedió en Uruguay”, detalló el conductor, sobre el final de esta breve pero divertido romance.

La noticia sorprendió a todos, ya que nunca antes se había hablado públicamente de este vínculo. El dato del baúl y los encuentros a escondidas le suman un condimento de novela a una historia que, hasta ahora, era solo un rumor perdido en el tiempo.

