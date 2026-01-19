Florencia Raggi y Nicolás Repetto celebraron 31 años de casados con un gesto íntimo y significativo que refleja el perfil bajo y coherente que caracteriza a la pareja.
Eligieron conmemorar el aniversario en Uruguay, donde pasan sus vacaciones como cada verano.
Para la ocasión, Florencia Raggi eligió un regalo especial pensado especialmente para Nicolás Repetto: un collar de plata con diamantes de diseño contemporáneo, sobrio y atemporal.
LA HISTORIA DE AMOR DE NICO REPETTO Y FLORENCIA RAGGI
En 1994, mientras conducía el programa Nico en Telefe, Repetto invitó a Florencia Raggi, que por entonces tenía 22 años y era modelo de Ricardo Piñeiro, a una entrevista en vivo.
Frente a las cámaras, los espectadores fueron testigos de un flechazo inmediato: allí nació lo que ellos mismos definirían con el tiempo como un “amor ancestral”.
Ese encuentro televisivo marcó el inicio de una historia que se transformó en un sólido proyecto de vida, con dos hijos en común: Renata y Francisco.
Con este regalo, una joya de la marca Rubi Rubi, Raggi simbolizó ese amor que perdura y ya supera las tres décadas.