Este postre de frutillas con crema y vainillas está pensado para cuando se busca algo dulce, fresco y rápido, sin prender el horno ni complicarse con técnicas largas. Combina capas suaves, fruta fresca y una crema liviana que equilibra el conjunto y lo vuelve ideal para los días de calor.

La clave está en el armado: una mermelada exprés con trozos de frutilla, vainillas apenas humedecidas en cítricos y una crema bien aireada que une todos los sabores. El resultado es un postre frío, cremoso y fácil de servir, que funciona tanto después de una comida como en una merienda distinta.

Ingredientes

Para molde de 22 x 17

Un k frutillas

500 cc crema de leche

200 g queso crema

150 g azúcar

naranjas (jugo)

2 paquetes de vainillas

Un limón

Menta para decorar

Es fundamental usar frutillas frescas para lograr que este postre salga perfecto. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Con la mitad de las frutillas, hacer una mermelada express en la sartén, con una parte de azúcar, agua y jugo de limón. (Tienen que quedar trozos de frutilla). Con otro ¼ de frutillas, procesarlas con el jugo de naranja para humedecer las vainillas. El restante queda para decorar. Batir la crema con el queso crema y el azúcar hasta formar picos. Para el armado, remojar las vainillas en el jugo, poner una parte de la crema y por arriba la mermelada en distintas partes. Repetir el procedimiento hasta llenar el molde. Decorar con frutillas, menta y picos de crema por arriba.

