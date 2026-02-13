La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 16 hasta el 20 de febrero del 2026.

LUNES

Aries: La energía de la luna en acuario te da positividad. Comienzas a trabajar con tus compañeros para hacer cambios con ideas nuevas y mirada colectiva. La justicia a favor en lo que haces y constancia firme.

Tauro: La luna nueva te ayuda para ordenar los papeles, para activar un pedido de crédito con visión moderna y estrategia clara. Aumentan las posibilidades de seguir creciendo sin frenos.

Géminis: Llevas adelante con éxito un proyecto con personas complicadas. Es el tiempo para hablar en serio con el amor con la luna nueva y acuerdos distintos. Viajas por negocios bien planificados.

Cáncer: Te destacas por tu organización y practicidad de hoy. Éxitos laborales esta luna nueva con decisiones inteligentes. Guías a muchos por el camino del bien en el dinero y recursos.

Leo: Tiempo para reencuentro con luna en oposición y nueva la pasión olvidada vuelve. Rompes tu rutina normal con actitud diferente. Te animas a cambiar estructuras oxidadas por el amor real.

Virgo: Consigues una persona especial que te da trabajo. Ahora tienes que organizar tu tiempo la luna nueva te da energía mental. Planeas una nueva aventura concreta.

Libra: Te destacas en tu profesión con seguridad éxito y justicia la luna nueva te ayuda a tomar decisiones objetivas. Una inversión personal que rendirá frutos sostenidos. Tus palabras son determinantes hoy.

Escorpio: Demasiados compromisos te agobian con luna nueva. Tendrás que elegir mejor la gente con la que cuentas y priorizarte. Una buena jugada laboral estratégica.

Sagitario: Todo cambia para mejor ahora con luna nueva y tiene sentido ahora desde otra mirada. Todo lo que das vuelve de buena manera y te fortalece. Número uno en amor.

Capricornio: Se alejan los competidores. Con luna nueva haces posible la venta de un proyecto de trabajo con innovación aplicada. Ordenas con justicia a favor todo lo que armaste.

Acuario: Te destacas por tu estrella hoy serás número uno. Logras una paz que necesitabas hace tiempo con claridad interna. En las relaciones públicas, eres el mejor referente.

Piscis: Se activa la alegría con luna nueva y das marcha un plan con amigos desde ideas compartidas. Existe un dinero para una propiedad futura. Todo lo que has sembrado en trabajo da sus frutos seguros.

MARTES

Aries: La luna nueva con eclipse te impulsa a cambiar planes a largo plazo y vínculos grupales. Decisiones inesperadas te devuelven libertad y entusiasmo. Te animas a empezar distinto.

Tauro: Eclipse que mueve tu rumbo profesional y tu lugar en el mundo. Se abre una oportunidad diferente que exige soltar viejas seguridades. Nace un camino sólido nuevo.

Géminis: La luna nueva con eclipse expande tu visión y tus creencias. Cambios en estudios, viajes o proyectos te sacan de la rutina mental. El destino gira a tu favor.

Cáncer: Eclipse intenso que transforma la manera en que compartes emociones y recursos. Cierras una etapa profunda para renacer más fuerte. Transformación necesaria y liberadora.

Leo: La luna nueva con eclipse impacta de lleno en relaciones y sociedades. Nuevos acuerdos o cortes definitivos marcan tu evolución afectiva. Vínculos auténticos se activan.

Virgo: Cambios radicales en rutinas, trabajo y cuidado personal. El eclipse te pide adaptarte y reorganizar tu día a día con inteligencia. Mejoras con dedicación consciente.

Libra: La luna nueva con eclipse despierta creatividad, romance y decisiones del corazón. Te animas a vivir el amor desde otro lugar. Comienza una emoción verdadera.

Escorpio: Eclipse que mueve bases familiares y emocionales. Cambios en el hogar o en vínculos cercanos te llevan a redefinir tu seguridad. Nueva estabilidad posible.

Sagitario: La luna nueva con eclipse trae noticias clave y conversaciones decisivas. Cambia tu manera de pensar y comunicarte. Ideas nuevas que despiertan.

Capricornio: Eclipse que transforma tu economía y tu autoestima. Decisiones importantes sobre lo que vales y mereces. Independencia y seguridad personal.

Acuario: La luna nueva con eclipse en tu eje marca un renacimiento personal. Cambias imagen, rumbo y actitud frente a la vida. Tu esencia brilla con fuerza renovada.

Piscis: Eclipse que te conecta con cierres kármicos y sanación interna. Tiempo de soltar cargas y escuchar la intuición. Sabiduría interior que guía.

MIÉRCOLES

Aries: Con la entrada del Sol en Piscis se esconden por este período. Salen poco y nada, sólo para disfrutar de las vacaciones y del silencio reparador, encontrándose a sí mismos con calma interior.

Tauro: El Sol en Piscis los impulsa a creer en el amor y tener los planes de pareja que quieres con mayor sensibilidad y entrega real. Sociedades y parejas exitosas bien pensadas.

Géminis: El Sol en Piscis los vuelve un poco locos y desordenados. Se querrán ir y desaparecer, permítanse unas buenas vacaciones para resetear la mente. Buscan equilibrio emocional sincero.

Cáncer: La entrada del Sol en Piscis los ayuda a sentirse mucho mejor, sobre todo porque entra con la Luna en su signo para sentir más amor y contención. El amor es verdadero y profundo.

Leo: Esta entrada del Sol en Piscis les hace mover un poco la estantería del amor y los anima a buscar nuevos romances con menos orgullo. La pasión los mueve a conseguir más amor real.

Virgo: Este Sol en Piscis los deja un poco solitarios y los ayuda a ordenar su vida tranquilamente, los placares, el amor y el trabajo con más paz. La suerte del dinero los acompaña firme.

Libra: La entrada del Sol en Piscis los ayuda a creer más y más en el amor. Se sienten seguros y fuertes al mostrarse tal como son. Se permiten abrir el corazón al amor sincero.

Escorpio: Este Sol en Piscis que los desborda, los impulsa a volver a amar y creer en los planes junto a su amor sin miedo a sentir. Festejan el amor con una gran celebración emotiva.

Sagitario: El Sol en Piscis los hace avanzar y retroceder a la vez, pero este Sol los hace enamorarse con más sensibilidad interna. El amor que llega a su vida los ayuda a abrir su alma.

Capricornio: El Sol en Piscis los ayuda a avanzar en la fe en los proyectos. Como personas, como empresa en la que trabajen con visión humana. El dinero fluye fácilmente y se ordena.

Acuario: El Sol pasa al siguiente signo, Piscis, y los acompaña con su brillo de fe para ir por más confiando en lo que sienten. Por lo que das recibes el doble de lo que esperas.

Piscis: Con la entrada del Sol en Piscis es el momento de brillar, de destacarse con autenticidad total. Como lo hagan ahora les quedará el resto del año. Comienzan un proyecto fértil.

JUEVES

Aries: Día de impulso total con luna en tu signo que te pone al frente de decisiones valientes y acciones directas. Te animas a iniciar algo nuevo siguiendo lo que sientes sin dudar. Comienza un fuego que te enciende por dentro.

Tauro: La luna en Aries mueve emociones internas y te pide actuar con coraje aunque prefieras seguridad. Escuchar tu intuición te ayuda a soltar miedos antiguos. Control emocional con sensibilidad madura.

Géminis: Con luna en Aries se activan proyectos compartidos y decisiones rápidas en grupo. Te comunicas desde la emoción y conectas con personas que vibran como vos. Alianzas que celebran coincidencias.

Cáncer: La luna en Aries te desafía a salir de tu refugio emocional y tomar iniciativa en temas afectivos. Actúas desde el corazón con más firmeza. Avanzas guiado por lo que amas.

Leo: Un día para liderar con pasión y mostrar lo que sientes sin máscaras. La luna en Aries potencia tu fuego creativo y te impulsa a ir por más. Brillas siendo fiel a tu esencia.

Virgo: La luna en Aries acelera procesos emocionales que necesitaban decisión. Confías más en lo que percibes y actúas sin analizar tanto. Valentía emocional bien encauzada.

Libra: La luna en Aries te pone frente a decisiones en vínculos importantes. Es momento de marcar tu deseo con claridad sin perder sensibilidad. Eliges con conciencia emocional.

Escorpio: Un día intenso donde la luna en Aries despierta pasiones profundas y ganas de ir al frente. Te animas a decir lo que antes callabas. Emoción nueva que renueva tu energía.

Sagitario: La luna en Aries te da entusiasmo, coraje y ganas de apostar por lo que te inspira. Sigues un impulso que nace del alma. Confías y das un salto de fe.

Capricornio: La luna en Aries te saca de la rigidez y te invita a actuar desde la emoción. Tomas decisiones valientes que te liberan. Sueltas cargas que ya no van más.

Acuario: Un día de ideas espontáneas y decisiones rápidas que nacen desde lo sensible. La luna en Aries te impulsa a expresarte sin filtros. Tienes todo para crear algo nuevo.

Piscis: La luna en Aries te anima a defender lo que sientes y a poner límites claros. Actúas con más coraje emocional y confianza interior. Tu intuición te guía incluso en la acción.

VIERNES

Aries: Día para bajar un cambio y sostener lo que iniciaste con luna en Tauro que te pide constancia. La calma te permite disfrutar más de lo logrado. Consolidas tu valor con hechos firmes.

Tauro: Con la luna en tu signo todo se ordena desde el placer y la seguridad emocional. Te conectas con lo que amas y te das el gusto que mereces. Disfrutas de lo bueno que crece contigo.

Géminis: La luna en Tauro te invita a escuchar más y hablar menos. Necesitas tiempo para procesar emociones y tomar decisiones estables. Cuidas tu energía y lo que es tuyo.

Cáncer: Un día armonioso donde la luna en Tauro te da contención y seguridad afectiva. Compartes momentos simples que nutren el corazón. Bienestar emocional compartido.

Leo: La luna en Tauro te pide paciencia y constancia en lo profesional y afectivo. Aprendes que sostener también es una forma de brillar. El esfuerzo trae resultados visibles.

Virgo: Con luna en Tauro todo fluye mejor cuando sigues tu ritmo natural. Ordenas prioridades y encuentras estabilidad emocional. Una oportunidad sólida comienza.

Libra: La luna en Tauro te ayuda a profundizar vínculos desde el compromiso real. Decides con calma lo que quieres sostener. Acuerdos afectivos sinceros.

Escorpio: Un día intenso pero estable donde la luna en Tauro te enfrenta a deseos profundos. Aprendes a confiar y soltar el control. Equilibrio emocional necesario.

Sagitario: La luna en Tauro te pide foco y constancia para materializar planes. Disfrutas de lo simple y concreto sin apuros. Avances firmes en equipo.

Capricornio: Un día productivo donde la luna en Tauro acompaña tus esfuerzos y te da estabilidad. Ves resultados que te tranquilizan. Seguridad y crecimiento sostenido.

Acuario: La luna en Tauro te invita a bajar a tierra emociones y proyectos. Encuentras calma al sostener lo que vale. Equilibrio entre deseo y realidad.

Piscis: Con luna en Tauro te sientes contenido y protegido emocionalmente. Conectas con el amor desde lo simple y verdadero. Sensibilidad que se vuelve fortaleza.