James Van Der Beek murió este miércoles rodeado del amor de sus seres queridos. Su familia confirmó que el actor enfrentó sus últimos días “con coraje, fe y gracia”, pero fueron sus amigos más cercanos quienes revelaron a través de Instagram el espíritu inquebrantable que mantuvo hasta el final.

Stacy Keibler, ex estrella de la WWE, compartió una imagen que captura la esencia del actor. En la fotografía tomada durante un atardecer, ella mira con ternura a su amigo sentado en una silla de ruedas, visiblemente debilitado pero con su sonrisa característica intacta.

“Pasar estos últimos días con vos fue un verdadero regalo de Dios”, escribió Keibler. Sus palabras reflejan la filosofía que Van Der Beek transmitió hasta el final: la importancia de estar presente en cada momento. “Cuando entendés que el tiempo es sagrado, no desperdiciás ni un solo aliento. Te sentás. Escuchás. Me tomás de la mano”, expresó la exluchadora.

James Van Der Beek junto a su amigas. Crédito: Instagram

Lo que más impactó a Keibler fue la resiliencia del actor. “Es impresionante cómo alguien puede pelear tanto durante tanto tiempo y, aun así, seguir con esa sonrisa intacta. Esa sonrisa nunca se fue”, reflexionó. El buen humor de Van Der Beek se mantuvo inquebrantable hasta el final, algo que todos sus amigos destacaron como su cualidad más admirable.

EL ÚLTIMO GESTO DE AMOR

Erin Fetherston, diseñadora de moda y amiga cercana, compartió una imagen particularmente conmovedora: Van Der Beek en su cama, tomado de la mano por ella, ambos sonriendo a pesar de las circunstancias.

“Hermano James, todo el mundo te quería, pero para nosotros eras el tío James. Gracias por estar siempre”, escribió Fetherston. La diseñadora no ocultó su devastación: “El vacío que deja es imposible de llenar”, pero prometió honrar su memoria “siguiendo bailando en su honor, porque si algo nos enseñó es la importancia de la alegría”.

“Aunque tu cuerpo ya no esté acá, sé que tu espíritu sigue haciendo cosas grandes. Se siente”, afirmó Keibler. La familia del actor compartió que “hay mucho que compartir con respecto a sus deseos y amor por la humanidad. Esos días vendrán”.