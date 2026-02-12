La temporada de Pretty Woman en Mar del Plata fue foco de rumores de levantamiento, pero la propia Florencia Peña enfrentó en MShow los rumores que nacieron en Intrusos.

“La malicia con la que recortan todo lo que dije, yo estoy acá, no levanté ninguna temporada, ahora agregamos funciones para el carnaval. O sea, estamos felices”, protestó Flor.

Tras levantar cinco premios Estrella de Mar, Peña celebró: "Fuimos la obra más premiada de Mar del Plata, así que estamos muy felices"

“Estoy acostumbrada a que me ataquen a mí personalmente, pero cuando se meten con el laburo... ¿Saben enés la cantidad de gente que me llamó para ver cómo estaba, qué me iba a pasar, o que si estaba mal de salud?”, se quejó.

Aunque Florencia Peña admitió: “Sólo levantamos un martes, que me fui a Buenos Aires a hacerme un estudio para ver cómo estaba” de la voz.

La información y análisis de Adrián Pallares sobre Florencia Peña

“Es una de las pocas obras que no hace dos funciones los fines de semana. Unos dirán es un teatro grande, tiene mucho desgaste", había apuntado Adrián Pallares el 5 de febrero, para luego agregar que en Buenos Aires sí duplicaban presentaciones.

“La Cena de los Tontos triplica a la que le sigue, que es Fátima, en cantidad de espectadores”, había continuado el conductor, quien aclaró que de todas formas, “es una temporada mala en general”.

Por otra parte, Pallares había contado que el teatro Mar del Plata, donde trabaja Florencia Peña, cuenta con 1.000 localidades, mientras que el Neptuno, donde se hace la comedia de Martín Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez cuenta con unas 800 butacas.