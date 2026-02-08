En plena grabación de un nuevo episodio de MDQ para todo el mundo, Eugenio y Culini Weinbaum vivieron una secuencia increíble.

Los hermanos estaban protagonizando distintos contenidos, como habitualmente para el programa que crearon hace décadas.

Sin embargo, se encontraron con una escena inesperada. Eugenio y Culini Weinbaum relataron cómo salvaron a un hombre que se ahogaba en Mar del Plata.

EUGENIO Y CULINI WEINBAUM SALVARON A UN HOMBRE EN EL MAR

En el programa MDQ, Eugenio Weinbaum relató: “Hace algunos años, estábamos grabando. Escuchamos unos gritos desesperados de auxilio y esto fue lo que pasó”.

A ello agregó: “Este acantilado de casi 50 metros de altura es el lado menos conocido de ’los estudios universales de MDQ’. Es un lugar alucinante, pero una trampa mortal para el que no conoce”.

“A pesar de estar a muy pocos metros, por las corrientes y remolinos, era imposible sacarlo desde las piedras”, precisó.

Finalmente, aclaró: “Una vez que nos organizamos, Culini se tiró para mantenerlo a flote. Hicimos una cadena, pero el acantilado mojado es como estar sentados sobre aceite”.