Eugenio y Sebastián “Culini” Weinbaum viajaron por todo el globo terráqueo en MDQ para todo el mundo pero su nueva aventura los llevó a un lugar en el que todavía no habían estado: el teatro.

Los hermanos, que la rompen desde hace 35 años en la TV, decidieron este 2024 quedarse en casa pero no quietos y por eso idearon una obra a su altura para sumarse a la cartelera marplatense en plena temporada.

MDQ para todo el mundo: así es la obra teatral de los hermanos Weinbaum (Foto: Eugenio Weinbaum)

“Dijimos ‘¿Por qué no hacemos una nueva aventura?’ Ya nos habían propuesto en algún momento hacer teatro, pero al no ser actores nos sentíamos incómodos. Y un día sentados con Culini, un año y medio, más o menos, dijimos ‘¿Pero por qué no hacemos MDQ en el teatro?’”, contó Eugenio en diálogo con Ciudad.

“Empezamos a ver de qué manera podíamos llegar a compartir con el público del teatro, los viajes, las aventuras, lo que es MDQ para todo el mundo. Al principio no fue nada fácil, empezamos a ver, a aprender un poco, y ahí lo citamos a Carlos Rottemberg para que nos asesore”, reconoció Eugenio.

CÓMO ES LA OBRA TEATRAL QUE PROTAGONIZAN EUGENIO Y CULINI WEINBAUM DE MDQ PARA TODO EL MUNDO

Sin embargo, las propuestas que le hacía al conocido productor teatral no lo convencían debido a su audacia, lejos de cualquier presupuesto, pero entonces los MDQ recordaron las palabras sobre lo que significa la palabra imposible que les dijo Pirata, un surfer amigo que sorteaba olas como nadie con una sola pierna, y ahí se animaron al gran desafío.

“Él decía que lo imposible está en la mente de los cómodos. Ahí empezamos a ver de qué manera podíamos hacer esto. Empezamos a escribir un poco lo que es MDQ en vivo con la aventura sobre el escenario aunque ahí se dieron cuenta de lo ambiciosa que era su idea, pero también de lo fácil de llevar a cabo que era.

“Creo que a veces las ideas son más potentes que una inversión. No había maquinaria para hacer la obra pero logramos hacerla usando la imaginación y el talento de todo el equipo con el que estamos trabajando, que somos todos marplatenses”, agrega Eugenio con mucho orgullo.

El conductor de uno de los ciclos más longevos de la TV contó también que pese a que no los produjo, Carlos Rottemberg se acercó a ver el espectáculo y, contrario a su costumbre, se quedó hasta el final de la aventura de Eugenio y Culini.

LA GRAN INCÓGNITA: ¿CUÁNDO VUELVE MDQ PARA TODO EL MUNDO?

¿Y vuelve MDQ a la TV? “Por supuesto, MDQ vuelve. No sé si en el 2024 porque no lleva mucho tiempo producirla, De hecho, íbamos a hacer teatro solo enero y cancelamos los viajes que teníamos en febrero porque realmente la estamos pasando muy bien”, cuenta Eugenio, respecto a la respuesta del público con los locales.

“Es un cambio de aire. Hacer teatro nos renueva un poco el alma y estamos esperando que llegue el momento de salir a grabar. Pero en esta producción, el trabajo es a largo plazo. Averiguamos las festividades que hay en los distintos lugares del mundo, grabamos y después la edición. Hacer trece capítulos de un una hora nos lleva aproximadamente tres años, así que yo calculo que, acelerando un poco, a nuestro ritmo relajado llegamos para el 2025″, adelantó.

Las funciones de MDQ se dan en la Sala América de martes a domingo a las 22 y tienen una duración de una hora.