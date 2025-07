Después de dos temporada teatrales a puro éxito en Mar del Plata, Eugenio y Culini Weinbaum de MDQ para todo el mundo rergesan a Buenos Aires con su obra Dos piratas y un tesoro que estará hasta el domingo 27 de julio en el Teatro Devoto.

“Los invitamos a viajar por los lugares mas sorprendentes del mundo y vivir una aventura llena de desafíos, risas y aventuras en familia” anuncia el posteo que los hermanos Weinbaum subieron a las redes sociales de MDQ.

Eugenio y “Culini” ya estuvieron el año pasado, el 30 y 31 de agosto en el Auditorio Belgrano, donde brindaron dos funciones a sala llena.

DE QUÉ TRATA DOS PIRATAS Y UN TESORO, LA OBRA DE EUGENIO Y CULINI WEINBAUM QUE DESPIERTA RISAS Y EMOCIONES

En diálogo con Ciudad, Eugenio Weinbaum contó que la función del sábado 26 será a las 20 horas, en tanto que la del domingo se brindará a las 19.30.

Asimismo, Eugenio recalcó que el 30, 31 de julio y el 1° de agosto a las 15. Tanto en Buenos Aires como en Mardel, las entradas se pueden comprar a través de Ticketek o en la boletaría.

“Ya tenemos más del 75% por ciento de la sala vendida para el sábado y el domingo viene muy bien”, agregó Eugenio que contó que siguen preparando la nueva temporada de MDQ para todo el mundo.

CÓMO TRASLADARON LOS HERMANOS WEINBAUM MDQ DE LA TV AL TEATRO

La idea de Dos piratas y un tesoro surgió entre los Weinbaum cuando se dieron cuenta de que la próxima temporada de MDQ para todo el mundo les iba a dejar un amplio espacio de tiempo en el medio, razón por la cual decidieron llevar sus aventuras a los escenarios.

“Dijimos ‘¿Por qué no hacemos una nueva aventura?’ Ya nos habían propuesto en algún momento hacer teatro, pero al no ser actores nos sentíamos incómodos. Y un día sentados con Culini, un año y medio, más o menos, dijimos ‘¿Pero por qué no hacemos MDQ en el teatro?’”, le contó Eugenio a Ciudad en enero.

MDQ para todo el mundo: así es la obra teatral de los hermanos Weinbaum (Foto: Eugenio Weinbaum)

“Empezamos a ver de qué manera podíamos llegar a compartir con el público del teatro, los viajes, las aventuras, lo que es MDQ para todo el mundo. Al principio no fue nada fácil, empezamos a ver, a aprender un poco, y ahí lo citamos a Carlos Rottemberg para que nos asesore”, reconoció Eugenio, que contó que el productor quedó maravillado con el resultado.

DE QUÉ TRATA DOS PIRATAS Y UN TESORO LA POSIBILIDAD DE REVIVIR MDQ PARA TODO EL MUNDO EN EL AUDITORIO BELGRANO

La trama de Dos piratas y un tesoro lleva a los hermanos Weinbaum a recorrer el mundo con mucho humor e imaginación, pero también con la ayuda de una pantalla gigante en la que reviven las aventuras que los hicieron famosos hace 35 años.

Con una técnica artesanal pero asombrosamente efectiva, los dos hermanos despliegan su carisma y buena onda en el escenario generando risas, pero también interés en la propuesta, que incluye muchos datos de eventos y lugares insólitos.

Los hermanos Eugenio y Sebastián Weinbaum protagonizan "Dos piratas y un tesoro" (Foto: Instagram / mdq)

Por supuesto que hay un espacio destinado a la nostalgia de este ciclo que cruzó fronteras para llegar a uno de los principales canales de la TV argentina, y por sobre todo para el recuerdo de Herminia, alma mater de este proyecto.

