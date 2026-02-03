Coco Carreño confirmó en diálogo con LAM que se separó de su pareja, Andrés Fabbi, después de casi nueve años juntos. El reconocido chef y conductor de La Cocina Rebelde contó cómo atravesó este proceso y cuáles fueron las razones que los llevaron a tomar la decisión.
“Sí, me separé. En realidad me vengo haciendo el boludo y no digo nada porque viste que esto de ser público tiene una parte linda y una parte más fea, que es que no posteás más nada con el otro y la gente se da cuenta”, reconoció el empresario gastronómico, que siempre mantuvo un perfil bajo sobre su vida privada.
Coco remarcó que la separación fue una decisión charlada y que no hubo terceros involucrados: “Fue una decisión charlada, lo sentimos, vas sintiendo en el otro que hay cosas que cambiaron. Además, yo estoy con el proyecto de eltrece, el de mi pizzería después de haber pasado por Nápoles, estoy gastándome todos mis ahorros en eso, estoy con mucha cosa y me estoy enfocando en eso”.
EL MOTIVO DE LA SEPARACIÓ DE COCO CARREÑO: “NO HAY TERCEROS”
Coco Carreño reveló que la ruptura se produjo en noviembre del año pasado, pero ambos decidieron mantenerlo en reserva: “Nos separamos en noviembre, me pidió él que no dijera nada y yo también lo respeté”, explicó.
Sobre los motivos, el chef fue claro: “Casi nueve años, para mí es un montón, las parejas se desgastan, nosotros convivimos desde el día uno, todavía nos queremos mucho, lo compartimos a Rafa, nuestro perro, que lo amamos y tenemos una buena relación, no hay terceros”.
Lee más...
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.