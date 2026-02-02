En la madrugada del 6 de febrero de 2010 Lucas Rebolini Manso (36), hijo de Antonio Grimau (81) y Leonor Manso (77), llegó al Hospital Fernández con un cuadro de excitación psicomotriz producto del consumo de barbitúricos, pero a los pocos minutos logró escaparse desnudo del centro asistencial.
Algunos instantes después, Lucas fue recapturado por la policía, que lo trasladó al Fernández, donde falleció cuatro días más tarde, y ahora su padre recordó la amargura que vivió al perder al joven, pese a todos los esfuerzos que hijo junto a su madre para ayudarlo a recuperarse de sus adicciones.
En una entrevista que le brindó a Tatiana Schapiro para Infobae, el actor reconoció que hay mucho para hacer en materia de salud mental, y recordó ese episodio trágico. “Ya se sabía que esto iba en crecimiento y que detenerlo iba a ser muy difícil, como lo está siendo”, señaló.
ANTONIO GRIMAU RECORDÓ EL AMARGO FINAL DE SU HIJO LUCAS
“No tuve esperanzas. Desgraciadamente. No tengo respuesta frente a algo tan potente, tan indetenible, donde la gente que se debería o que se está ocupando de eso tampoco tiene respuestas”, dijo Antonio, que confesó que le habla a su hijo “todo el tiempo”, tanto en su cabeza como en su vida diaria.
“¿Le contás tu día, le agradecés, lo extrañás?”, le preguntó la periodista. “En distintas circunstancias aparece la necesidad, que es muy frecuente, y lo hago. Y me da mucha tranquilidad, mucha paz”, respondió Grimau, que confesó que el dolor “nunca se va”.
“¿Pero en ese hablarle, hay algo de tranquilidad, además de dolor?”, insistió Schapiro. “Hay tranquilidad, si se le puede llamar así, en cuanto a que tanto la madre como yo hicimos todo lo que pudimos por rescatarlo de algo de lo que él no pudo rescatarse. Y cuando la persona no quiere, nadie más puede...”, señaló el actor, que explicó que no se sintió enojado ante este infortunio.
“Es raro que yo me enoje. Como no tengo una religiosidad profunda, tampoco me enojé con Dios. Tal vez me enojé conmigo mismo por creer que haber estado más cerca de él hubiera sido de ayuda. Pero gente muy importante, profesionales, me dijeron: “No es así. No te culpes porque no sirve de nada, no pasa por ahí”, cerró Grimau, que contó que, si bien le llevó mucho tiempo, pudo entender lo que pasó.
