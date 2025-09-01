Cristina Alberó y Antonio Grimau protagonizan un reencuentro cargado de emoción y música. La magia del tango y la emoción de los grandes amores regresan al teatro porteño.

Los reconocidos actores encabezan el elenco de “Cafetín de Tango (Un Encuentro con el Varón)”, una obra que rinde homenaje al legendario Julio Sosa y promete dos noches inolvidables en el Palacio Libertad.

Una historia de segundas oportunidades y despedidas

La trama gira en torno a Julio, quien, tras su muerte, se encuentra en un bar celestial compartiendo el “último trago” con el barman.

Entre copas y recuerdos, el mítico cantor revive sus años de juventud y la época dorada de la televisión, mientras el tiempo en el más allá se agota.

Foto: prensa

Pero antes de partir definitivamente, Julio se anima a pedirle a Dios un milagro: regresar por un instante a su pasado para despedirse de su gran amor, Alicia.

El deseo se cumple y el protagonista vuelve a esos años de tangos, de pasión y de encuentros que marcaron su vida.

Un elenco de lujo y música en vivo

Junto a Alberó y Grimau, la obra cuenta con la participación de Sergio Pángaro, Patricio Pérez, Valeria Tomasini, Esteban Zanardi, el grupo Tango 64 y un elenco que le pone cuerpo y alma a la historia. La puesta en escena promete transportar al público a la Buenos Aires de los bares, los amores imposibles y la poesía del dos por cuatro.

Cuándo y dónde ver “Cafetín de Tango”

Las funciones serán el viernes 26 y sábado 27 de septiembre a las 20:00 en la Sala Argentina del Palacio Libertad (Sarmiento 151, segundo subsuelo).

La entrada es libre y gratuita, una oportunidad única para disfrutar de una noche de teatro, música y emociones a flor de piel.

Un homenaje al “Varón del Tango”

“Cafetín de Tango” no solo revive la figura de Julio Sosa, sino que invita a sumergirse en la nostalgia y la intensidad de una época donde el tango era el idioma de los sentimientos. Una cita obligada para los amantes de la música ciudadana y las historias que dejan huella.