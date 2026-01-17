La avenida Corrientes se vistió de gala el viernes por la noche, cuando los famosos se congregaron para acompañar a Osvaldo Laport, Raúl Lavié, Osvaldo Santoro y Raúl Lavié en el estreno de Vamo’ los Pibes.

Con Betiana Blum a la cabeza, varios artistas consagrados se presentaron en el Multiteatro para disfrutar de la comedia que cuenta la historia de cuatro amigos de la infancia que llegan a viejos y se aferran a una ilusión que les de una razón para vivir con alegría.

Una obra emotiva, con artistas que emocionan y sorprenden. Es que no será nada sencillo para actores de ocho décadas que están impecables torcerce para aparentar achaques de la vejez que cuenta la obra escrita y dirigida por Federico Palazzo.

Anamá Ferreira en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Firmes estuvieron los Viviana Sáenz, esposa de Osvaldo Laport, y además Jazmín, la hija en común que fue con Matías, su novio.

Jazmín Laport y Matías, su novio en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Además fue la reaparición en público del cantante Silvestre con su nueva novia, y Anamá Ferreira le dio glamour a la noche de verano.

Mirá las fotos exclusivas de Ciudad

Oscar Fernando Pichu Straneo Díaz en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Javier Fabracci en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

César Bordón en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Beatriz Spelzini en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Betiana Blum en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Martín Bianchedi en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Viviana Sáenz en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Naanim Timoyko y su pareja en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Silvestre y su pareja en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Raúl Lavié y su pareja en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Grimau, Lavié, Santoro y Laport en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)

Grimau, Laport, Lavie y Santoro en el estreno de Vamo' los pibes (Foto: Movilpress)