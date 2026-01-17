Con Betiana Blum a la cabeza, varios artistas consagrados se presentaron en el Multiteatro para disfrutar de la comedia que cuenta la historia de cuatro amigos de la infancia que llegan a viejos y se aferran a una ilusión que les de una razón para vivir con alegría.
Una obra emotiva, con artistas que emocionan y sorprenden. Es que no será nada sencillo para actores de ocho décadas que están impecables torcerce para aparentar achaques de la vejez que cuenta la obra escrita y dirigida por Federico Palazzo.
Firmes estuvieron los Viviana Sáenz, esposa de Osvaldo Laport, y además Jazmín, la hija en común que fue con Matías, su novio.
Además fue la reaparición en público del cantante Silvestre con su nueva novia, y Anamá Ferreira le dio glamour a la noche de verano.