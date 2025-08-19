A partir de enero, el teatro porteño dará la bienvenida a “Vamo’ los Pibes”, una obra escrita y dirigida por Federico Palazzo, que desafía los estereotipos de la tercera edad.

Con un elenco estelar conformado por Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, esta comedia promete no solo carcajadas, sino también una buena dosis de rock y diversión.

¿Quién Dijo que la Tercera Edad es Aburrida?

La historia sigue a cuatro amigos octogenarios que deciden cumplir un último sueño: armar una banda de rock. Esta hilarante travesía comienza cuando se proponen conseguir un audífono para Ernesto, un ex cantor que anhela regresar a los escenarios.

Desde una visita a la fonoaudióloga hasta el delirio de formar una banda y recorrer el mundo en una casa rodante, “Vamo’ los Pibes” transforma cada situación en una oportunidad para reír y disfrutar de la vida al máximo.

Una Comedia Reconocida y Un Elenco de Lujo

Basada libremente en El Audífono de Jorge Palaz, esta comedia fue galardonada con el Primer Premio a Obra Teatral Inédita del Fondo Nacional de las Artes. Con diálogos agudos y situaciones disparatadas, “Vamo’ los Pibes” se presenta como una verdadera oda a la amistad y a la libertad de vivir la vida sin preocuparse por lo que piensen los demás.

La Música como Protagonista

Bajo la dirección musical de Barilatti y con un elenco dispuesto a sacudir el escenario, la obra promete contener momentos memorables. Ernesto se apodera del micrófono, Mingo se convierte en el presentador más pintoresco, y el Tano Staffa asume el desafío de ser su manager improvisado. Todo esto, acompañado de una buena dosis de música y humor.

Una Invitación a No Tomarse la Vida Tan En Serio

“Vamo’ los Pibes” es una invitación a dejar de lado las preocupaciones y disfrutar con amigos. La obra nos recuerda que, sin importar la edad, seguir nuestros sueños es posible y que siempre hay lugar para una buena risa y unos pasos de baile.

¡No Te Pierdas Esta Experiencia!

No te quedes en casa mirando novelas. Este verano, acompaña a Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro en un viaje único que te hará reír, bailar y disfrutar de cada momento. “Vamo’ los Pibes” te espera para que vivas una experiencia teatral inolvidable.

Información de Estreno