El Madison Square Garden fue escenario de una de las postales más insólitas de la historia del boxeo mundial. En la velada de Ring 6, el combate de peso pesado entre Jarrell “Big Baby” Miller y Kingsley Ibeh quedó marcado por un episodio tan inesperado como divertido cuando el primero perdió el peluquín en pleno ring y terminó arrojándolo a la multitud.

Todo ocurrió en el segundo round, cuando una ráfaga de golpes de Ibeh dejó al descubierto la calvicie de Miller. El púgil de Brooklyn, lejos de incomodarse, se quitó el postizo y lo lanzó a las tribunas, desatando carcajadas y ovaciones entre los miles de fanáticos presentes.

Foto: captura X (ex Twitter)

La reacción del público fue inmediata: risas, aplausos y celulares en alto para registrar el momento. Aunque la transmisión oficial no captó la secuencia, los videos grabados por los espectadores no tardaron en viralizarse y el episodio se sumó a la galería de momentos más insólitos del boxeo profesional.

Leé más:

Qué dijo Diego Toni sobre la llegada de Sabrina Rojas y Tartu a Bendita

JARREL “BIG BABY” MILLER PROTAGONIZÓ UN MOMENTO VIRAL CUANDO PERDIÓ SU PELUQUÍN EN PLENA PELEA DE BOX

La noche ya venía cargada de expectativa con combates previos al plato fuerte entre Shakur Stevenson y Teófimo López Jr., pero el incidente capilar de Miller se robó todas las miradas. Ibeh, zurdo y con mayor alcance, conectó varios contragolpes en los primeros asaltos y fue un uppercut limpio el que provocó la caída parcial del “quincho” del estadounidense.

Miller completó el round con el cabello fuera de lugar y, al llegar a su esquina, decidió arrancarse el peluquín y arrojarlo a la tribuna. Más tarde, compartió el momento en sus redes sociales, donde las bromas y los memes no tardaron en multiplicarse.

Tras ganar la pelea por 97-93, Miller explicó con humor lo que había pasado: “Perdí mi cabello un par de días antes tras usar una botella de champú que encontré en la casa de mi madre. Tenía amoníaco y eso me obligó a improvisar con el postizo”, contó el boxeador de 36 años, que mantuvo la compostura y siguió con su plan de pelea como si nada.

Jarrell “Big Baby” Miller perdió el peluquín en plena pelea y bromeó en sus redes sociales (Foto: Instagram @bigbabymiller) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En la entrevista sobre el ring, Miller volvió a referirse al incidente, se frotó la cabeza y bailó para celebrar. “Me quedé sin pelo por el champú y tuve que salir con el postizo. No me afectó en absoluto”, sentenció, entre risas.

Leé más:

Miriam Lanzoni y Sergio Surraco estrenan Disgusto, una comedia sobre el amor en tiempos de apps

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.