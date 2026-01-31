Juan Butvilofsky finalmente reveló cuál será su nuevo programa tras anunciar su salida de Re Despiertos. El periodista utilizó sus redes sociales para comunicar que regresará a Tempraneros, el ciclo matutino de TN que actualmente conducen Mario Massaccesi y Paula Bernini.

“¡Gente querida, me pone muy feliz anunciarles que desde el lunes próximo nos veremos cada mañana en @todonoticias!”, escribió entusiasmado en su cuenta de Instagram.

El comunicador agregó: “Nuevo desafío: despertarme con ustedes para informarlos y para seguir jugando, como siempre, junto a un equipo extraordinario”. La incorporación oficial será a partir del 2 de febrero.

UN REGRESO CARGADO DE SIMBOLISMO: “DONDE TODO EMPEZÓ HACE OCHO AÑOS”

Para Butvilofsky, este movimiento laboral tiene un significado especial que trasciende lo profesional. El periodista deportivo destacó que vuelve exactamente al lugar donde comenzó su carrera en TN hace ocho años: “¡Nuevo punto de partida, en año de Mundial, exactamente donde todo empezó hace ocho años!”, recordó con emoción.

La referencia al Mundial no es casual, ya que Butvilofsky es reconocido por su expertise en cobertura deportiva y actualmente también está al frente de TN Extremo, que se emite los sábados a las 23 horas. El periodista cerró su anuncio con entusiasmo: “¡Los espero ahí, junto con los Tempraneros, desde el 2 de febrero!".

LA EMOTIVA DESPEDIDA DE RE DESPIERTOS: “EL DEBER CUMPLIDO”

Días atrás, Juan Butvilofsky había generado incertidumbre al anunciar su salida de Re Despiertos sin confirmar su destino. En un extenso posteo de Instagram, el comunicador expresó: “Con el pecho estrujado y con la inequívoca sensación del deber cumplido, paso a despedirme y a abrazarlos”.

Juan Butvilofsky reveló su nuevo destino tras su salida de Re Despiertos. Crédito: Instagram

Durante una cena en Mar del Plata con su compañero Guido Martínez, Butvilofsky confesó que en su carrera profesional solo dos experiencias le habían permitido “ser en máxima expresión”: El Parquímetro junto a Peña, y El Pase con los Re Despiertos. El periodista destacó a Martínez como “uno de los mejores conductores de la televisión argentina por lo sensible, lo riguroso y lo versátil”.

“NO ME VOY DEL CANAL”: LAS RAZONES DETRÁS DEL CAMBIO

En su mensaje de despedida, Butvilofsky aclaró enfáticamente que su salida de Re Despiertos no implicaba un alejamiento de TN: “Son varias las razones que inclinaron la balanza para aceptar el cambio que me propusieron, un nuevo comienzo. No me voy del canal”, tranquilizó a sus seguidores.

El periodista anticipó que los últimos días de enero en el programa serían especiales: “Serán días especiales desde hoy y hasta fin de mes. Así que los voy a transitar contento. Lo que viene es un inmenso desafío”. Con este movimiento, Butvilofsky se prepara para afrontar una nueva etapa en el horario matutino, combinando su trabajo en Tempraneros con su rol como columnista de deportes y conductor de TN Extremo, consolidando así su lugar como una de las figuras más versátiles del canal de noticias.