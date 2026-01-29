Pilar Gamboa sorprendió a todos en el programa de Moria Casán, La Mañana con Moria, al relatar una de las escenas más insólitas que le tocó vivir en su carrera: el día que desnudó por completo a Adrián Suar durante el rodaje de la película “Treinta noches con mi ex”.

La actriz recordó que la situación se dio en una escena donde ambos interpretaban a una expareja. “Era una pareja que, bueno… ella estaba en un psiquiátrico y él le iba a buscarla, le daban treinta noches para salir y él se la llevaba a su casa con nuestra hija en común en el filme”, explicó Gamboa sobre el contexto de la película.

Todo se desató cuando Suar le propuso agregar un toque de humor y realismo a la escena. “En un momento, Suar me dice… ‘Yo quiero que vos me saques el pantalón y que me… la imagen fue ‘que me desplumes como un pollo’”, relató entre risas.

Pilar Gamboa en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

Gamboa aceptó el desafío sin imaginar lo que vendría después: “No pensé que… plano general igual. Y me senté en el sillón y le arranqué el pantalón… y empezó a decir ‘pija total, pija total, pija total, pija total’, mientras corría… y yo hice así, porque no quería ver. Un acto reflejo, me tapé los ojos”.

EL DETRÁS DE ESCENA Y LA COMPLICIDAD CON ADRIÁN SUAR EN EL SET

Tras contar esa anécdota con Adrián Suar, Pilar Gamboa destacó la buena onda y el profesionalismo que reinó durante la filmación, a pesar de lo insólito de la situación, y la reacción de una de las camarógrafas.

Pilar Gamboa en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

“La camarógrafa, que era divina, la miré y me dijo… ‘Yo la vi’. Salía corriendo Adrián, en el plano general", reveló y tanto Moria como los presentes en el estudio estallaron de la risa.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.