El debut de “Las chicas de la culpa” en la pantalla de eltrece tuvo como invitado de lujo a Adrián Suar, que no se guardó nada y terminó contando una de las anécdotas más insólitas de su juventud junto a su amigo Gustavo Bermúdez.

Entre risas y con su clásico humor, Suar confesó que durante años sintió una sana envidia por el “levante” de Bermúdez. “Siempre intenté y nunca logré, sobre todo a los veintipico, robarle las chicas que él ganaba”, admitió el actor y productor, mientras las conductoras Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias lo escuchaban atentamente.

Adrián Suar y Gustavo Bermúdez (Foto: Instagram @gusbermudezok)

Suar no dudó en reconocer que la popularidad de Bermúdez con las mujeres era un tema recurrente en su grupo de amigos. “Ese fue mi objetivo durante muchos años. Me daba mucha envidia que tuviese tanto levante. Lo sufrí mucho y se lo he dicho”, contó, fiel a su estilo.

EL DESOPILANTE IDA Y VUELTA ENTRE ADRIÁN SUAR Y GUSTAVO BERMÚDEZ POR UNA PROPUESTA DE TRÍO

Pero la anécdota más desopilante llegó cuando recordó una situación puntual de su juventud: “Recuerdo, de muy jovencito, una situación ocasional que él tuvo y yo le pedí, por favor, que me dejara participar. Se lo pedí y no quiso”.

Según relató Suar, Bermúdez nunca cedió a sus pedidos. “Él me dijo que no, que esas cosas no le gustan. Él en ese sentido es muy tranquilo, no se le conoce nada de su vida. Incluso conmigo, que soy muy amigo, le pregunto… ‘Aquella vez que estuviste cuando era joven, con una chica…’. Y no me cuenta nada”, aseguró.

Adrián Suar y Gustavo Bermúdez (Foto: Movilpress y captura eltrece)

La charla con Connie Ballarini derivó en un divertido juego televisivo. “Pero si estás con Gustavo, vos lo mirás y te reís. ¿O te podrías concentrar?”, le preguntó la humorista. “No, no me podría concentrar”, respondió Suar, sin dudarlo.

A pesar de los años, Suar reconoció que todavía mantiene intacto el espíritu de coleccionar historias con su amigo. “Tengo todo para perder, pero lo haría. Una anécdota con mi hermano, con mi amigo. Claro. Lo haría, lo haría. No lo hice antes, ahora es imposible. Hice muchas cosas por la anécdota. Algunas buenas, algunas…”, cerró entre carcajadas.

