Marley volvió a hacer las valijas y esta vez lo hizo muy bien acompañado. El conductor fue fotografiado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto a su hijo Mirko, antes de embarcar rumbo a Estados Unidos, donde grabará nuevos capítulos de Por el Mundo y también aprovechará el viaje para disfrutar de unos días de esquí.

En las imágenes exclusivas, se los ve relajados y de muy buen humor en la terminal aérea. El niño, fiel a su estilo canchero, posó sentado sobre su valija mientras esperaba el vuelo, mientras que Marley sonreía a las cámaras cargando abrigos y bolsos, anticipando un viaje que combinará trabajo y diversión.

El destino estadounidense será escenario de nuevas aventuras para el histórico ciclo de viajes de Telefé, que desde hace años muestra destinos icónicos del mundo con el sello personal del conductor.

En esta oportunidad, además de recorrer ciudades y grabar contenidos especiales para el programa, Marley planea disfrutar junto a su hijo de la temporada invernal y de la experiencia de esquiar.

LAS FOTOS DE MARLEY Y MIRKO RUMBO A SUS VACACIONES EN LA NIEVE

Marley y Mirko se fueron de vacaciones (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.