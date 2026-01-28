Yanina Latorre no se guardó nada y dejó en claro lo que piensa sobre el desempeño de Sabrina Rojas al frente del programa Sálvese Quien Pueda. A través de las redes sociales, la conductora fue contundente con su opinión y llenó de elogios a su colega, en un ida y vuelta que no pasó desapercibido.
Todo comenzó cuando Yanina compartió un mensaje en el que celebró el presente del programa y el rol de la ex de Luciano Castro al frente del ciclo: “Sabrina Rojas la está rompiendo. No me equivoqué con la elección. Hace más felices mis vacaciones”, escribió, dejando en claro su satisfacción con el rumbo del ciclo. Y sumó, entusiasmada: “Aguante @SQP_oficial y Sabrina. Y ni hablar del panel. ¡Equipazo! Estoy tan contenta”.
Lejos de dejar pasar el gesto, Sabrina respondió con un mensaje cargado de agradecimiento y emoción: “Dejaste un gran equipo andando. El panel brilla y le ponemos pasión para cuidar lo construido por vos, tu marca registrada. Gracias por la oportunidad y por confiar que lo podía hacer”, expresó, reconociendo el respaldo y la confianza que recibió.
Pero la buena onda no terminó ahí. Yanina volvió a replicar el mensaje con una frase que selló el apoyo total: “Gracias a vos de verdad. Lo estás dando todo y el programa sale increíble”, cerró, feliz por el resultado.
BOMBA: YANINA LATORRE MOSTRÓ LA FOTO QUE MAURO ICARDI LE MANDÓ A WANDA NARA Y QUE PODRÍA ROMPER TODO CON LA CHINA SUÁREZ
El WandaGate sumó un nuevo y explosivo capítulo, y otra vez Yanina Latorre fue quien encendió la mecha. A través de sus historias de Instagram, la conductora aseguró que Mauro Icardi le habría enviado una foto a Wanda Nara, imagen que remite a una etapa feliz de la expareja.
“Parece que Mauro le habría mandado una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla”, escribió Yanina, antes de mostrar la postal: Icardi y Wanda, abrazados, brindando con champagne, en una escena claramente romántica y cargada de recuerdos. Acto seguido, lanzó la pregunta que desató la polémica: “¿Le pegó la nostalgia?”.
Pero eso no fue todo. Minutos después, Latorre compartió más información, esta vez basada en una conversación privada que mantuvo con Wanda, y dejó entrever un trasfondo mucho más tenso: “Parece que ella, sí quisiera, lo hunde; pero dice que prefiere llamarse a silencio para que no la torture como hizo durante años”, escribió, sugiriendo que Wanda tendría información sensible, aunque optaría por no exponerla públicamente.
En medio de este escenario, la gran incógnita pasa por Eugenia “la China” Suárez, actual pareja de Icardi. La reaparición de una foto íntima del pasado y el gesto —interpretado por muchos como nostálgico o provocador— no pasó inadvertido en redes, donde los usuarios se preguntan cómo habrá caído este movimiento puertas adentro.