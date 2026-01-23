Flor Peña volvió a quedar en el centro de la escena tras sus declaraciones sobre la fama en una entrevista. En diálogo con el programa Puro Show, la actriz, que lleva más de cuatro décadas en los medios, se mostró cansada de los cuestionamientos y fue directa: “Nada me parece más horrible que ser famosa”.

En una charla a corazón abierto, Peña relató: “Yo hace cuarenta y pico de años que trabajo, desde los catorce más o menos soy famosa. Soy una mujer de 51 años, tengo tres pibes, estoy entrando en la menopausia. ¿Cómo no voy a poder hablar de lo que a mí me pasa con la fama?”.

La conductora no esquivó el tema y fue más allá: “Soy famosa desde que tengo uso de razón, me operé mis pechos porque no aguantaba ser la pechocha con 45 puntos de rating. Miren si no voy a poder hablar de lo que a mí me pasa con la fama y lo que yo siento. Tengo ganas de ser anónima, necesito ser anónima”.

Florencia Peña habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

La polémica se desató cuando un fragmento de sus dichos en una nota se viralizó en redes sociales. La artista no dudó en apuntar contra quienes editaron el video: “Lo que hicieron hoy fue una jugada muy vil, porque fue poner el video recortado para que la gente volcara su odio en un momento donde está de moda odiar”.

FLOR PEÑA, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE LAS CRÍTICAS

En el ida y vuelta con el programa matutino de eltrece, Flor Peña explicó: "Cuando dije lo de Mendoza, lo dije como diciendo, si yo voy ahí, obvio que la gente me va a querer saludar. Y obvio que yo voy a tener que estar dispuesta a saludarla. Entonces prefiero cuando tengo ganas de ser ignota, irme afuera, a ver si lo logro un poco y puedo tener una vida un poco más normal”.

Al final, Flor reconoció que la fama tiene un costo personal: “En mis vacaciones, yo tengo la necesidad de que nadie me conozca. Nunca tuve como sueño ser famosa mundialmente. Necesito por mi personalidad, que soy una mina intensa y lo doy todo, necesito un poquito de meterme para adentro”.

