Fabián Vena abrió su corazón en el programa de Jimena Monteverde y compartió un capítulo difícil de su vida: tras décadas de malestares y tratamientos inadecuados, finalmente le detectaron celiaquía, una enfermedad que según él mismo estima, padece desde hace medio siglo.

El protagonista de éxitos como La banda del Golden Rocket explicó que el diagnóstico llegó hace apenas un año, después de un largo peregrinaje médico marcado por errores y confusión. “Recorrí durante mucho tiempo situaciones horribles y diagnósticos errados hasta que finalmente un especialista dio con el problema”, relató en La cocina rebelde.

Un cambio de vida total

Desde que conoció la verdad sobre su condición, Vena tuvo que transformar por completo sus hábitos. “Ahora estoy evitando el gluten, por supuesto. La familia se está adaptando. Tengo la vida social jodida”, admitió con sinceridad, haciendo referencia a las complicaciones que implica convivir con esta patología en reuniones y salidas cotidianas.

La celiaquía es una enfermedad autoinmune que provoca una reacción inflamatoria en el intestino delgado ante la presencia de gluten, una proteína presente en cereales como trigo, cebada, centeno y avena. En Argentina afecta a más de 400.000 personas, entre el 1% y 7% de la población.

Fabián Vena y Paula Morales (Foto: Movilpress)

Un militante de la prevención

Con la vehemencia de quien descubrió tarde algo importante, el actor se convirtió en un promotor de los estudios preventivos. “Soy como un converso. Mando a que se hagan todos una colonoscopía”, confesó entre risas, reconociendo que su experiencia lo llevó a insistir con familiares y amigos para que se controlen.

Vena cree que toda su vida estuvo luchando contra síntomas sin nombre: “Me da la sensación de que esto fue así porque siempre estuve combatiendo cosas. Ahora estoy muy bien evitando el gluten”, aseguró, aliviado de haber encontrado finalmente una explicación.

Fabián Vena junto a su hijo Nino, con quien tiene un parecido indisimulable (Foto: Instagram)

Los gestos que conmueven

En medio de la adaptación familiar, el actor compartió una anécdota entrañable con su hijo menor, Valentino, de 9 años. Después de comer pizza, el pequeño rechazó darle un beso a su padre con una preocupación adorable: “No, papá, un beso no te puedo dar”, le dijo, cuidando de no contaminar a su padre con restos de gluten.

La misma precaución aplica con su pareja, Paula Morales, con quien está en pareja desde hace más de una década. Con humor, el actor reveló: “Cuando le tengo que dar un beso importante le digo: ‘Inmediatamente te vas a lavar’”.