Ludovico Di Santo vuelve a estar en el radar del público con su participación en Tilf, la nueva ficción vertical protagonizada por Gimena Accardi que se convirtió en uno de los contenidos más vistos de Olga en YouTube e Instagram.

El regreso del actor despertó una fuerte dosis de nostalgia entre quienes lo recuerdan como uno de los galanes emblemáticos de Rebelde Way y otras series juveniles que marcaron a toda una generación.

Así luce hoy Ludovico Di Santo: fue galán de Rebelde Way y actúa en TILF con Gime Accardi | Créditos: Instagram @ludovicods

La serie, estrenada el 7 de enero, apuesta por un formato innovador de microdramas pensados para consumo digital, con capítulos breves y una narrativa intensa.

En ese contexto, Di Santo interpreta a un profesor que mantiene un vínculo constante con el personaje de Accardi, en un ida y vuelta que sostiene buena parte del conflicto de la historia. Su presencia no pasa desapercibida y confirma que su oficio sigue intacto, aun en un lenguaje audiovisual muy distinto al de la televisión tradicional.

LUDOVICO DI SANTO VOLVIÓ A LA FICCIÓN

La carrera de Ludovico Di Santo comenzó a despegar en 2002, cuando fue elegido por Cris Morena para integrar el elenco de Rebelde Way. A partir de allí, su nombre empezó a consolidarse en la industria con roles protagónicos y personajes de fuerte impacto.

Luego llegarían Frecuencia 04, donde interpretó a Jagger, El Elegido, Vidas Robadas, Sos mi hombre y Viudas e hijos del rock and roll, entre otros trabajos destacados.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue su papel en Sos mi hombre, que le valió el Martín Fierro como Mejor Actor de Reparto, reconocimiento que terminó de posicionarlo como un actor versátil y confiable dentro del medio. Galán, pero también sólido desde lo interpretativo, supo moverse entre distintos géneros sin quedar encasillado.