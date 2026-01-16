Punta del Este continúa siendo el epicentro del glamour este verano, y Nicole Neumann se posiciona, una vez más, como la referente indiscutida de estilo. En esta ocasión, la modelo fue captada por las cámaras de Ciudad disfrutando de un relajado almuerzo familiar junto a sus cuatro hijos y su esposo, Manu Urcera, donde su elección estilística no pasó desapercibida.

Para enfrentar las altas temperaturas de la costa uruguaya, Nicole optó por un vestido de red (mesh dress) en color negro, una de las tendencias más fuertes de esta temporada. Se trada de un solero largo de tejido calado que permitía ver debajo un conjunto de bikini a tono.

Nicole Neumann en un almuerzo familiar en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Complementó el look con gafas de sol oscuras sandalias tipo “slides” blancas, aportando el contraste justo para un estilismo de día. Fiel a su estilo natural de playa, lució su cabello rubio suelto con ondas naturales y un maquillaje minimalista.

La hijas de Nicole Neumann en un almuerzo familiar en Punta del Este (Foto: RS Fotos).

Las hijas de la modelo también marcaron tendencia con looks muy juveniles y relajados, ideales para la transición de la playa al restaurante con shorts de jean deshilachados y las mini faldas como protagonistas. La complicidad con Manu Urcera y la armonía con sus chicas demuestran que la modelo atraviesa uno de sus mejores momentos personales.

LAS FOTOS DE NICOLE NUEMANN CON SU FAMILIA EN UN ALMUERZO EN PUNTA DEL ESTE

Fotos: RS Fotos.