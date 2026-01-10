LUMI-7 es una identidad artística de inteligencia artificial creada en Argentina y que se presenta como una artista pop digital cuyo trabajo surge del diálogo constante entre artistas humanos y tecnologías de IA. El proyecto se construye a partir de una interacción creativa que atraviesa la composición musical, la producción, la dirección artística y el desarrollo visual.

LUMI-7 (Foto: Instagram @lumi7_oficial)

El 22 de diciembre, LUMI-7 lanzó su primer single como adelanto del EP “MONSTRUA”, una obra conceptual compuesta por siete canciones que llegará en breve. El material explora la relación entre estética, cuerpo y tecnología desde una mirada crítica y contemporánea, con una impronta de pop experimental y una identidad visual definida como “monstrua”.

Lejos de concebirse como una creación autónoma de la tecnología, LUMI-7 se define como un proyecto humano en soporte digital. Todas las canciones, contenidos y piezas visuales se desarrollan a partir de procesos colaborativos entre artistas humanos y herramientas de inteligencia artificial, en un esquema de co-creación.

Leé más:

Botta lanza “La Altura”, su nuevo single y video

QUIÉN ES LUMI-7: LA ARTÍSTA CRADA CON IA QUE IRRUMPIÓ EN EL POP ARGENTINO

La dirección estética y el contenido gráfico del proyecto de LUMI-7 está a cargo de CROMO AI CREATIVE CO, un estudio que integra herramientas algorítmicas con una sensibilidad visual pop, editorial y contemporánea, clave en la construcción del universo visual de LUMI-7.

El proyecto se apoya en una filosofía postdualista, que cuestiona los binarismos tradicionales como humano versus máquina o cuerpo versus mente. Inspirada en pensadoras como Donna Haraway y Rosi Braidotti, la propuesta invita a habitar la tecnología de manera crítica, sin caer en el rechazo automático.

LUMI-7 (Foto: Instagram @lumi7_oficial)

En ese sentido, LUMI-7 propone abrir el debate sobre regulaciones vinculadas a la inteligencia artificial, como la trazabilidad, los sesgos, la seguridad de los datos y las condiciones de uso. El arte aparece, así, como un espacio de encuentro y reflexión en un contexto de transformación tecnológica acelerada.

Leé más:

Los Ángeles Azules suman una segunda fecha en Buenos Aires

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.