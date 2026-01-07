Los Ángeles Azules regresan a la Argentina con una gira que celebra un recorrido artístico único y una historia que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica.

Luego de agotar el Movistar Arena del 29 de mayo en tiempo récord, el grupo sumó una nueva función para el 30 de mayo.

Dueños de un sonido que trascendió fronteras y atravesó distintas épocas, la agrupación mexicana se convirtió en un símbolo de la cumbia romántica, llevando sus melodías a escenarios de todo el mundo y manteniendo siempre una conexión profunda con el público.

Con clásicos que forman parte del ADN musical del continente —“Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “Mi Niña Mujer”, “17 Años”— su música sigue sonando en fiestas, radios, playlists y celebraciones familiares y de amigos, consolidando un legado popular que se renueva generación tras generación.

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia colaborando con artistas de diversos géneros, desde figuras del pop y la música urbana hasta referentes del folklore latino.

Esta apertura les permitió expandir su lenguaje sin perder identidad, acercándose a nuevos públicos y reafirmando su lugar como una de las bandas más representativas de la música latina. Esa combinación entre tradición y frescura convirtió sus shows en una experiencia que reúne nostalgia, baile, emoción y una energía festiva que atraviesa edades y estilos.

Con millones de seguidores en todas las generaciones, la banda anunció un reencuentro con el público argentino el 27 de mayo en el Quality Arena de Córdoba, el 29 (agotado) y 30 de mayo (nueva fecha) en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 31 de mayo en el Metropolitano de Rosario.

Las entradas para la segunda noche en Buenos Aires estarán disponibles desde el día viernes 9 de enero a las 13hs a través del sitio oficial del Movistar.

Protagonistas del fenómeno global de la cumbia romántica, con millones de seguidores de distintas generaciones y un legado artístico imponente que quedará para la posteridad, la agrupación de los hermanos Mejía sigue marcando el ritmo de la escena en esta nueva y extensa gira.

Dueños de un cancionero de éxitos que siguen generando la fiesta, el baile y el encuentro por donde pasan, Los Ángeles Azules traerán al país un show renovado e impactante para volver a deleitarnos con estos icónicos músicos.