Mauro Botta, conocido artísticamente como BOTTA, presenta su nuevo single “La Altura”, una canción que combina profundidad emocional y simpleza sonora para retratar ese instante en el que, a pesar del miedo, el amor irrumpe con fuerza y genera una sensación de vuelo, vértigo y transformación.

La canción fue compuesta junto a Lola Parda (Perotá Chingó) y Zoe Gotusso durante un invierno en Villa Pueyrredón, en un clima íntimo y cálido, al calor de un fuego encendido en el patio de una casa.

Según cuenta Nico Landa, uno de los autores, el objetivo fue describir qué sucede cuando el amor aparece incluso en contextos de incertidumbre, con una energía tan encantadora como feroz.

“Con profundidad y simpleza intentamos contar qué pasa cuando, a pesar del miedo, aparece el amor con esa sensación de vuelo y vértigo”, explica Landa sobre el espíritu de La Altura.

En lo musical, el single se apoya en un sonido orgánico y envolvente, donde conviven guitarras, sintetizadores y climas suaves que acompañan una letra sensible y honesta. La producción estuvo a cargo de Tomi Carnelli, quien también participó como músico en la grabación.

Por: EKroh

Ficha técnica de “La Altura”

Composición: Zoe Gotusso / Lola Parda / Nico Landa

Producción: Tomi Carnelli

Músicos y créditos: