La espera terminó: los X-Men están de regreso y esta vez llegan para quedarse en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El tercer tráiler de Avengers: Doomsday, la película que se estrenará en diciembre de 2026, confirmó lo que todos los fanáticos soñaban: los mutantes más famosos tendrán un papel central en la batalla más épica del cine de superhéroes.

El adelanto no solo mostró imágenes inéditas de la Mansión X en ruinas, sino que también trajo de vuelta a los líderes clásicos del equipo: Charles Xavier y Magneto, interpretados una vez más por Patrick Stewart e Ian McKellen. La dupla, que marcó a toda una generación de cinéfilos, aparece con una presencia imponente por primera vez desde 2014, y deja en claro que su experiencia será clave para enfrentar el caos multiversal que se viene.

El elenco confirmado de los X-Men originales en Avengers Doomsday (Foto: Twitter generada con IA)

El tráiler también sorprendió con la reaparición de Cyclops, con James Marsden enfundado en el clásico traje azul y amarillo de los cómics de los años noventa. Junto a él, se confirmaron los regresos de Bestia (Kelsey Grammer), Mística (Rebecca Romijn) y Nightcrawler (Alan Cumming), reforzando la apuesta de Marvel por recuperar la esencia de los personajes fundacionales.

EL NUEVO TEASER DE AVENGERS: DOOMSDAY TRAJO DE NUEVO A LOS X-MEN ORIGINALES DE PATRICK STEWART Y IAN MCKELLEN

La emoción explotó entre los seguidores cuando se vio a la Mansión X en ruinas, mientras Xavier y Magneto intercambiaban palabras cargadas de historia y respeto. El guiño a las películas originales de 20th Century Fox no pasó desapercibido y alimentó la nostalgia de quienes vivieron el auge del cine de superhéroes a principios del siglo XXI.

Avengers: Doomsday será el gran evento donde convergen los universos de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y, ahora sí, los X-Men. Bajo la dirección de los hermanos Russo, la película promete una alianza inédita para enfrentar la amenaza existencial del temible Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

La integración de los mutantes no será un simple cameo: los X-Men tendrán un rol protagónico y estarán plenamente integrados al desarrollo de la historia. El tráiler dejó en claro que la batalla será de todos y que la convergencia de realidades marcará un antes y un después en el MCU.

Cyclops (James Mardsen) desplegando todo su poder en Averngers: Doomsday (Foto: captura Marvel Studios))

La llegada de los X-Men a Avengers: Doomsday no solo es un guiño a los fans, sino que funciona como la antesala directa de Avengers: Secret Wars, prevista para 2027. Por primera vez, Marvel une franquicias que durante años estuvieron separadas por cuestiones de derechos y redefine el futuro de su universo al introducir formalmente el concepto de mutación en la línea temporal principal.

El estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2026 en América Latina, y todo indica que será el mayor espectáculo de la saga. Marvel Studios apuesta fuerte a la nostalgia, la épica y la unión definitiva de sus héroes más icónicos. Los X-Men, finalmente, llegaron para quedarse.

Este teaser continúa a los que ya se estrenaron durante las proyecciones de Avatar Fire and Ash correspondientes a Capitán América y Thor:

