La espera terminó para los fanáticos de Tomb Raider: Amazon MGM Studios reveló el elenco completo de la nueva serie basada en la legendaria saga de videojuegos, que llegará a Prime Video con una producción de alto vuelo y nombres que prometen revolucionar la pantalla.
La gran protagonista será Sophie Turner, quien se pondrá en la piel de Lara Croft, la arqueóloga y aventurera más famosa del mundo gamer.
Pero la sorpresa llegó con la confirmación de figuras de peso: Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Celia Imrie y Bill Paterson se suman a la historia, junto a un grupo de actores que darán vida a personajes clásicos y nuevas caras dentro del universo Croft.
Un elenco internacional para una saga icónica
La serie, que ya genera expectativa entre los seguidores de la franquicia, contará con la dirección creativa de Phoebe Waller-Bridge (creadora de Fleabag), quien además será guionista, productora ejecutiva y co-showrunner junto a Chad Hodge.
Entre los roles confirmados, Martin Bobb-Semple interpretará a Zip, el inseparable aliado tecnológico de Lara. Jason Isaacs será Atlas DeMornay, el tío de la protagonista, mientras que Bill Paterson dará vida a Winston, el histórico mayordomo de la familia Croft.
El reparto se completa con Jack Bannon como Gerry, el piloto personal de Lara; John Heffernan como David, un funcionario gubernamental que se cruza en el camino de la heroína; Celia Imrie como Francine, la ambiciosa directora del Museo Británico; Paterson Joseph como Thomas Warner, un alto funcionario que debe lidiar con un desastre monumental; Sasha Luss como Sasha, una nueva rival feroz para Lara; Juliette Motamed como Georgia, la curadora obsesionada con la historia; Sigourney Weaver como Evelyn Wallis, una misteriosa figura que busca aprovechar los talentos de Croft; y August Wittgenstein como Lukas, un saqueador con un pasado compartido con la protagonista.
Las voces detrás del fenómeno
La propia Sophie Turner confesó su entusiasmo por el desafío: “Siempre fui fan de Tomb Raider y de Lara. Es un personaje empoderado en un mundo de hombres. ¡Un modelo femenino fuerte y feroz!”, aseguró la actriz.
Por su parte, Phoebe Waller-Bridge destacó la oportunidad de “llevar a la pantalla a personajes icónicos y sumar nuevos favoritos de los fans”, y remarcó que el elenco “supera sus sueños más ambiciosos”.
Desde la producción, Peter Friedlander, director de Amazon MGM Studios, subrayó: “Tomb Raider siempre se definió por su narrativa audaz y personajes inolvidables. Con talentos como Sigourney Weaver y Jason Isaacs, estamos elevando este universo de maneras emocionantes”.
Una producción de alto impacto
La serie cuenta con la producción ejecutiva de Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Phoebe Waller-Bridge y Jenny Robins (Wells Street Films), junto a Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg y Timothy I. Stevenson (Story Kitchen), Michael Scheel, Legendary Television, Matt McInnis y Jan R. Martin.
Con este equipo y un elenco de primer nivel, la nueva Tomb Raider se perfila como uno de los grandes estrenos de 2026 en el streaming, lista para conquistar tanto a los fanáticos de la saga como a una nueva generación de espectadores.