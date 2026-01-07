La espera terminó para los fanáticos de Tomb Raider: Amazon MGM Studios reveló el elenco completo de la nueva serie basada en la legendaria saga de videojuegos, que llegará a Prime Video con una producción de alto vuelo y nombres que prometen revolucionar la pantalla.

La gran protagonista será Sophie Turner, quien se pondrá en la piel de Lara Croft, la arqueóloga y aventurera más famosa del mundo gamer.

Pero la sorpresa llegó con la confirmación de figuras de peso: Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Celia Imrie y Bill Paterson se suman a la historia, junto a un grupo de actores que darán vida a personajes clásicos y nuevas caras dentro del universo Croft.

Sophie Turner y Lara Croft (Foto: Instagram @sophiet y @tombraider)

Un elenco internacional para una saga icónica

La serie, que ya genera expectativa entre los seguidores de la franquicia, contará con la dirección creativa de Phoebe Waller-Bridge (creadora de Fleabag), quien además será guionista, productora ejecutiva y co-showrunner junto a Chad Hodge.

Entre los roles confirmados, Martin Bobb-Semple interpretará a Zip, el inseparable aliado tecnológico de Lara. Jason Isaacs será Atlas DeMornay, el tío de la protagonista, mientras que Bill Paterson dará vida a Winston, el histórico mayordomo de la familia Croft.

Foto: prensa Amazon Prime / Elenco de Tomb Raider

El reparto se completa con Jack Bannon como Gerry, el piloto personal de Lara; John Heffernan como David, un funcionario gubernamental que se cruza en el camino de la heroína; Celia Imrie como Francine, la ambiciosa directora del Museo Británico; Paterson Joseph como Thomas Warner, un alto funcionario que debe lidiar con un desastre monumental; Sasha Luss como Sasha, una nueva rival feroz para Lara; Juliette Motamed como Georgia, la curadora obsesionada con la historia; Sigourney Weaver como Evelyn Wallis, una misteriosa figura que busca aprovechar los talentos de Croft; y August Wittgenstein como Lukas, un saqueador con un pasado compartido con la protagonista.

Las voces detrás del fenómeno

La propia Sophie Turner confesó su entusiasmo por el desafío: “Siempre fui fan de Tomb Raider y de Lara. Es un personaje empoderado en un mundo de hombres. ¡Un modelo femenino fuerte y feroz!”, aseguró la actriz.

Por su parte, Phoebe Waller-Bridge destacó la oportunidad de “llevar a la pantalla a personajes icónicos y sumar nuevos favoritos de los fans”, y remarcó que el elenco “supera sus sueños más ambiciosos”.

Desde la producción, Peter Friedlander, director de Amazon MGM Studios, subrayó: “Tomb Raider siempre se definió por su narrativa audaz y personajes inolvidables. Con talentos como Sigourney Weaver y Jason Isaacs, estamos elevando este universo de maneras emocionantes”.

Una producción de alto impacto

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Phoebe Waller-Bridge y Jenny Robins (Wells Street Films), junto a Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg y Timothy I. Stevenson (Story Kitchen), Michael Scheel, Legendary Television, Matt McInnis y Jan R. Martin.

Con este equipo y un elenco de primer nivel, la nueva Tomb Raider se perfila como uno de los grandes estrenos de 2026 en el streaming, lista para conquistar tanto a los fanáticos de la saga como a una nueva generación de espectadores.