En medio de su tercer embarazo, Juana Repetto volvió a quedar en el centro de la escena, pero no por una feliz noticia vinculada a la maternidad. Esta vez, la polémica estalló luego de que se conociera que no fue invitada al casamiento de su hermano, Bautista Lena, lo que desató rumores de fuerte interna familiar.

La situación tomó mayor dimensión cuando, a través de redes sociales, los seguidores le preguntaron directamente a Juana por qué había quedado fuera de la boda.

Sin esquivar el tema, ella se desligó del conflicto y dejó en claro que no fue una decisión suya, aunque evitó dar mayores detalles.

EL MENSAJE QUE ENCENDIÓ LA POLÉMICA

El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando Delfina Villagra, la flamante esposa de Bautista, publicó un mensaje en Instagram que muchos interpretaron como una indirecta contundente.

El posteo de la esposa de Bautista Lena que avivó la interna familiar con Juana Repetto. Crédito: Instagram

“Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”, escribió Delfina, junto a imágenes del paso por el registro civil con el hijo de Reina Reech.