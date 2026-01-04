Este sábado, la cámara de Ciudad asistió al estreno de Royal Gauchos, la obra que protagonizan Christian Sancho y Celeste Muriega junto a Enzo Nievas y Ginett Servian, los creadores de este espectáculo.
La pareja se presentó junto a los artistas en la previa a la función y mostraron que su amor, que se inició en las funciones de Sex de José María Muscari en el Gorrity Art Center, permanece intacto.
Además, muchos famosos se acercaron a verlos como Nancy Duré con su pareja, la exvedette Sandra Villarruel, Fernando Lúpiz, y Laurencio Adot, y se sumaron al baile que se armó debajo del escenario.
LAS FOTOS DEL ESTRENO DEL NUEVO ESPECTÁCULO DE CHRISTIAN SANCHO Y CELESTE MURIEGA EN EL GORRITY ART CENTER
