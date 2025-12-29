Cuando hay ganas de hacer una receta dulce, casera y que salga bien en pocos pasos, el budín red velvet es una apuesta que no falla. Esponjoso, húmedo y con un color rojo intenso que lo vuelve tan tentador como vistoso, es perfecto para cortar en rodajas generosas y acompañar con un café o un mate.
Además, tiene un plus que lo eleva: una buttercream suave y cremosa que equilibra el cacao y le da ese aire bien goloso sin ser empalagoso. No hace falta ser experto en pastelería ni usar técnicas raras: con buenos ingredientes y siguiendo el paso a paso, sale siempre bien.
Ingredientes para el budín red velvet
Para el budín
- 200 g de harina 0000
- 2 cdas de cacao amargo
- Una y ½ cda de polvo para hornear
- ¼ cdta de sal
- 200 g de manteca pomada
- 4 huevos grandes
- Una cdta de esencia de vainilla
- 3 cdtas de colorante rojo
- 125 cc de leche
Para la buttercream
- 250 g de manteca pomada
- 250 g de azúcar impalpable
- 2 cdas de leche
- Una cda de esencia de vainilla
- Una pizca de sal
Procedimiento
- Precalentar el horno a 160°.
- Engrasar y forrar un molde para budín.
- En un bowl mezclar harina, cacao tamizado, polvo para hornear y sal.
- En otro bowl grande, batir la manteca y el azúcar hasta que esté suave y cremoso.
- Agregar de a uno los huevos, mezclando bien después de cada incorporación.
- Agregar la vainilla y el colorante para alimentos y batir hasta que estén integrados.
- Agregar la mitad de la mezcla de harina y mezclar lento hasta que se integre. Sumar la leche y la harina.
- Una vez listo, incorporarlo a la mezcla y sumar el resto de la harina.
- Verter la mezcla en el molde preparado y nivelar con una espátula.
- Hornear durante 45-60 minutos.
- Para el buttercream, verter la leche con la pizca de sal en un vasito y reservar.
- Batir la manteca con una batidora hasta que esté cremosa.
- Bajar la velocidad de la máquina y añadir el azúcar hasta que se integre.
- Una vez que está integrado, agregar la leche con la sal y seguir batiendo por 8 a 10 minutos.
- Cubrir el budín con la crema.
