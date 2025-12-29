Cuando hay ganas de hacer una receta dulce, casera y que salga bien en pocos pasos, el budín red velvet es una apuesta que no falla. Esponjoso, húmedo y con un color rojo intenso que lo vuelve tan tentador como vistoso, es perfecto para cortar en rodajas generosas y acompañar con un café o un mate.

Además, tiene un plus que lo eleva: una buttercream suave y cremosa que equilibra el cacao y le da ese aire bien goloso sin ser empalagoso. No hace falta ser experto en pastelería ni usar técnicas raras: con buenos ingredientes y siguiendo el paso a paso, sale siempre bien.

Ingredientes para el budín red velvet

Para el budín

200 g de harina 0000

2 cdas de cacao amargo

Una y ½ cda de polvo para hornear

¼ cdta de sal

200 g de manteca pomada

huevos grandes

Una cdta de esencia de vainilla

3 cdtas de colorante rojo

125 cc de leche

Para la buttercream

250 g de manteca pomada

250 g de azúcar impalpable

2 cdas de leche

Una cda de esencia de vainilla

Una pizca de sal

El paso a paso para hacer un budín Red Velvet es sencillo.

Procedimiento

Precalentar el horno a 160°. Engrasar y forrar un molde para budín. En un bowl mezclar harina, cacao tamizado, polvo para hornear y sal. En otro bowl grande, batir la manteca y el azúcar hasta que esté suave y cremoso. Agregar de a uno los huevos, mezclando bien después de cada incorporación. Agregar la vainilla y el colorante para alimentos y batir hasta que estén integrados. Agregar la mitad de la mezcla de harina y mezclar lento hasta que se integre. Sumar la leche y la harina. Una vez listo, incorporarlo a la mezcla y sumar el resto de la harina. Verter la mezcla en el molde preparado y nivelar con una espátula. Hornear durante 45-60 minutos. Para el buttercream, verter la leche con la pizca de sal en un vasito y reservar. Batir la manteca con una batidora hasta que esté cremosa. Bajar la velocidad de la máquina y añadir el azúcar hasta que se integre. Una vez que está integrado, agregar la leche con la sal y seguir batiendo por 8 a 10 minutos. Cubrir el budín con la crema.

