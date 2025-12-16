El budín de banana es uno de esos platos infaltables que siempre salvan una merienda, pero esta versión bañada en chocolate se destaca por encima del resto.

Se trata de una preparación que lleva manteca dorada, ralladura de naranja, muchos chips de chocolate y una ganache suave que convierte cada porción en una explosión de sabor. Además, sirve para aprovechar las bananas maduras que quedaron olvidadas en la heladera.

El resultado es un budín húmedo, esponjoso y con un aroma increíble que invade la casa mientras se hornea. Las nueces -tanto en la masa como en la terminación caramelizada- suman textura y un toque crocante que equilibra lo dulce del chocolate. Una receta simple, rendidora y siempre efectiva.

Ingredientes para el budín de banana bañado en chocolate

Para una budinera de 20 cm

3 bananas bien maduras

160 g de azúcar (mitad morena, mitad blanca)

100 g de manteca

2 huevos

200 g de harina 0000

2 cdas de polvo de hornear

1 cda de sal

Extracto de vainilla

Ralladura de una naranja

50 g de nueces

50 g de chips de chocolate

Nueces caramelizadas para decorar

Para la ganache

150 g de chocolate

75 g de crema de leche

25 g de manteca

Ganache de chocolate, un insumo preponderante para esta receta. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Dorar la manteca en una sartén a fuego bajo hasta que tome un color avellana, sin dejar que se queme. Pasarla a un bowl, sumar el azúcar y batir. Agregar los huevos, las bananas pisadas, el extracto de vainilla y mezclar bien. Incorporar los ingredientes secos previamente tamizados. Sumar las nueces y los chips de chocolate, pasados antes por un poco de harina para que no se vayan al fondo. Volcar la mezcla en una budinera forrada con papel manteca y hornear a 180° durante 45 minutos. Para la ganache, calentar la crema y verterla sobre el chocolate picado; mezclar hasta que se derrita y luego agregar la manteca Cubrir el budín ya frío con la ganache y decorar con nueces caramelizadas.

