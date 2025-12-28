En la cuenta regresiva para el Año Nuevo, muchos buscan sumar algún ritual que ayude a arrancar el 2025 con el pie derecho. Entre las costumbres más populares, poner una llave dentro de un vaso con lentejas se volvió tendencia en los hogares argentinos.

La escena se repite: minutos antes de la medianoche, o durante la cena, alguien deja preparado el vaso con lentejas y una llave en el centro de la mesa. ¿El objetivo? Abrirle la puerta a la abundancia y a las nuevas oportunidades desde el primer día del año.

Las lentejas son símbolo de prosperidad desde hace siglos. Se las asocia con el dinero, el alimento asegurado y la buena fortuna. Por eso, no faltan en los rituales de fin de año.

La llave, en cambio, representa la apertura de caminos, la llegada de soluciones y la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades.

Al unir ambos elementos, el ritual busca abrir las puertas a la prosperidad económica y a los cambios positivos en el ciclo que comienza.

El último día del año es un momento de balances, cierre y renovación. Según la tradición, hacer este tipo de rituales en la noche del 31 potencia la intención, porque marca el fin de un ciclo y la bienvenida a otro.

Colocar la llave en el vaso con lentejas simboliza dejar listo el camino para que el dinero y las oportunidades entren al hogar apenas arranque el año nuevo.

Colocá lentejas secas en un vaso o recipiente transparente. Introducí una llave (mejor si es una que no uses todos los días). Mientras armás el ritual, pensá en un deseo concreto relacionado con la prosperidad, el trabajo o el dinero. Dejá el vaso en un lugar visible de la casa durante toda la noche del 31 de diciembre. Al día siguiente, podés guardar las lentejas, cocinarlas o usarlas como quieras, y conservar la llave como amuleto para el resto del año.

Un gesto simple para arrancar el año con energía positiva

Este tipo de prácticas tienen valor en distintas culturas y ayudan a generar una mentalidad renovada de cara al próximo año. En tiempos de desafíos y expectativas, sumar un ritual sencillo puede ser el empujón que muchos necesitan para empezar el 2025 con esperanza y buena energía.

