En el horno y sin apuro. Estas papas rellenas son de esas recetas que funcionan tanto como plato principal como para una comida informal entre amigos. Contundentes, bien sabrosas y con ingredientes clásicos, combinan carne, panceta y queso en una preparación que se arma paso a paso y siempre deja conformes a todos.
Además, tienen una ventaja clave: se pueden adelantar varias etapas y terminar de gratinar a último momento. El relleno bien condimentado, la papa cremosa y el toque crocante de la panceta hacen que cada bocado tenga equilibrio y carácter. Como extra, la propuesta suma un trago fresco para acompañar.
Ingredientes
Para las papas
- 4 papas grandes.
- Aceite de oliva.
- 100 g de panceta.
- 100 g de ciboulette.
- Aceite vegetal.
- Sal y pimienta molida, a gusto.
- 1/2 k de lomo.
- Pimentón ahumado.
- Paprika ahumada.
- 40 g de manteca.
- 200 g de queso muzzarella.
Para el Afternoon Martini
- 1 ½ partes de gin.
- ½ parte de jugo de limón.
- ½ parte de licor de naranjas.
- Una cda de mermelada de tomates.
- Garnish de tomate deshidratado.
Procedimiento
Para las papas rellenas
- Envolver las papas en papel aluminio untadas con un poco de aceite sin pelar y llevar al horno. Una vez que las papas estén cocidas, retirar y dejar enfriar para luego poder hacerles el corte y quitar parte del relleno con una cuchara que luego vamos a usar.
- Cortar la carne, sazonar y cocinarla en una sartén. Mientras la carne se está haciendo volver al puré del relleno de las papas y sazonarlo con sal, paprika ahumada, pimentón ahumado, pimienta y manteca. Luego agregar la carne.
- Hecho esto, rellenar las papas con la mezcla, añadir la mozzarella y llevar la panceta a la plancha unos segundos.
- Mientras tanto, llevar las papas al horno a 180-200°C.
- Para finalizar, agregar la panceta a las papas, colocar un poco más de muzzarella para gratinar.
- Terminar con ciboulette o perejil picado.
Para el trago
- Verter los insumos en la coctelera. Agregar el hielo. Batir enérgicamente.
- Servir sobre la copa previamente fría.
- Decorar con el garnish de tomate deshidratado previamente macerado.
- Integrar.