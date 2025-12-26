En el horno y sin apuro. Estas papas rellenas son de esas recetas que funcionan tanto como plato principal como para una comida informal entre amigos. Contundentes, bien sabrosas y con ingredientes clásicos, combinan carne, panceta y queso en una preparación que se arma paso a paso y siempre deja conformes a todos.

Además, tienen una ventaja clave: se pueden adelantar varias etapas y terminar de gratinar a último momento. El relleno bien condimentado, la papa cremosa y el toque crocante de la panceta hacen que cada bocado tenga equilibrio y carácter. Como extra, la propuesta suma un trago fresco para acompañar.

Ingredientes

Para las papas

4 papas grandes.

Aceite de oliva.

100 g de panceta.

100 g de ciboulette.

Aceite vegetal.

Sal y pimienta molida, a gusto.

1/2 k de lomo.

Pimentón ahumado.

Paprika ahumada.

40 g de manteca.

200 g de queso muzzarella.

Para el Afternoon Martini

1 ½ partes de gin.

½ parte de jugo de limón.

½ parte de licor de naranjas.

Una cda de mermelada de tomates.

Garnish de tomate deshidratado.

La carne se debe cortar en cubos para hacer esta receta Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para las papas rellenas

Envolver las papas en papel aluminio untadas con un poco de aceite sin pelar y llevar al horno. Una vez que las papas estén cocidas, retirar y dejar enfriar para luego poder hacerles el corte y quitar parte del relleno con una cuchara que luego vamos a usar. Cortar la carne, sazonar y cocinarla en una sartén. Mientras la carne se está haciendo volver al puré del relleno de las papas y sazonarlo con sal, paprika ahumada, pimentón ahumado, pimienta y manteca. Luego agregar la carne. Hecho esto, rellenar las papas con la mezcla, añadir la mozzarella y llevar la panceta a la plancha unos segundos. Mientras tanto, llevar las papas al horno a 180-200°C. Para finalizar, agregar la panceta a las papas, colocar un poco más de muzzarella para gratinar. Terminar con ciboulette o perejil picado.

Para el trago