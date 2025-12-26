Con el 2026 a la vuelta de la esquina y las Fiestas marcando el cierre del año, muchas personas empiezan a mirar hacia adelante para anticipar cambios, oportunidades y nuevos comienzos. En ese clima de balance y expectativa, las predicciones del Horóscopo Chino vuelven a ocupar un lugar central.

En la antesala de un nuevo ciclo, Ludovica Squirru dio a conocer sus revelaciones para 2026, un año que promete ser determinante para varios signos, con avances concretos, decisiones clave y transformaciones profundas tanto en lo personal como en lo profesional.

Horóscopo Chino (Foto: TN).

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO QUE ARRANCAN 2026 CON FUERZA

Rata: El 2026 inaugura una etapa de renovación profunda. Aquello que estaba trabado comienza a fluir, especialmente en el plano laboral. Hay avance profesional, mayor claridad para decidir y una reorganización emocional que permite elegir con más libertad. La consigna del año es clara: seguir lo que enciende y soltar lo que apaga.

Búfalo: Se trata de un año para aflojar el control y soltar el agotamiento. El 2026 invita a apoyarse más en los demás y bajar la autoexigencia. Los vínculos se vuelven sostén, mientras se reconstruyen bases internas que traen equilibrio y bienestar. El orden interior comienza a reflejarse en la vida cotidiana.

Tigre: Después de un período intenso, llega la claridad mental y emocional. En 2026 se termina la lucha constante y aparece el foco. Nuevos proyectos, decisiones más estratégicas y un resurgir creativo devuelven el entusiasmo. El aprendizaje clave será administrar la energía para no volver al desgaste.

Conejo: El 2026 propone un proceso de sanación emocional profunda. Viejas heridas familiares salen a la luz para ser comprendidas y acomodadas. Se fortalece la calma interna y los vínculos se vuelven más sinceros. En lo laboral, los avances serán lentos pero firmes. El desafío: poner límites sin culpa.

Dragón: Todo indica un año de expansión, liderazgo y brillo personal. El 2026 trae decisiones que marcan rumbo y potencian la ambición, pero también exige equilibrar el deseo de crecer con el descanso. Si el bienestar acompaña, los logros serán grandes y sostenidos en el tiempo.