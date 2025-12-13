Diciembre se perfila como un mes decisivo para varios signos. En este contexto, Ludovica Squirru compartió sus predicciones y anticipó cuáles serán los animales que atravesarán cambios profundos en el amor, además de desafíos que podrían mover sus estructuras emocionales y personales de cara a 2026.

La astróloga advirtió que este final de ciclo traerá “acontecimientos inesperados y fortuitos”, aunque resaltó que, siguiendo sus recomendaciones, cada signo podrá atravesar el mes con mayor claridad y equilibrio.

DICIEMBRE PARA CABRA, MONO Y GALLO

Según Squirru, la Cabra será uno de los signos más movilizados del mes. “Vive un aumento de libido, emociones gozosas y mayor capacidad de empatía. Puede sentirse más magnética y abierta a nuevas experiencias, con una advertencia particular: la tentación de engendrar Caballos que nacerán en 2026”, explicó.

Además, puntualizó que las Cabras nacidas en 1991 tendrán “mejores posibilidades de formar una familia artística y luminosa con un Caballo de fuego”, mientras que las del 2003 “quizá aún no tengan la madurez necesaria para ese tipo de compromiso”.

Ludovica destacó que el clima emocional no logrará detenerlas: “El entorno vuelve de a poco a la normalidad y podrán disfrutar de las fiestas con más tranquilidad”, sostuvo.

Para los nativos del Mono, diciembre tendrá una energía acelerada, tanto en lo personal como en lo profesional. “Este mes puede sentirse como un mes sin pausa. Entre fiestas, tareas, compromisos laborales y familiares, la agenda se llena respondiendo más a los deseos de otros que a los propios”, señaló Squirru.

Ante este panorama, recomendó adoptar una dinámica más ordenada para evitar el agotamiento: “Se recomienda organizarse mejor en casa, pedir ayuda a compañeros de trabajo o estudio y reducir el tiempo en redes sociales y pantalla, que dispersan y suman agotamiento mental”.

Aunque la tentación de hacer cambios bruscos estará presente, la especialista advirtió que “este no es el mes ideal para ‘mandar todo a volar’”, ya que el próximo año traerá desafíos importantes.

El tercer signo destacado por Squirru es el Gallo, que tendrá un período de calma especialmente necesario. “Tendrá un período de tranquilidad que funciona como abrazo reparador, tanto en lo físico como en lo espiritual. Está en fase de recuperación, más vulnerable emocionalmente, y puede despertarse el deseo de formar una familia”, afirmó.

En los Gallos más jóvenes, especialmente los nacidos en 2017, la astróloga señaló una “fuerte exposición a situaciones eróticas y estímulos intensos”, por lo que recomendó supervisar su vínculo con las pantallas: “Aquí, los límites saludables son una forma de cuidado”, concluyó.