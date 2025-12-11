Lee tu horóscopo diario del 11 de diciembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con luna menguante, es indispensable usar los sentimientos y trabajar con el otro para lograr concordancia. Un gesto emocional sincero destraba una conversación que venía tensa y te acerca a un acuerdo real. Crecimiento afectivo que aporta paz a tu alma y reconocimiento.

Tauro : Con la luna Menguante obliga a ir por tus sueños y esto te da entusiasmo para activar tus ideas. Un deseo que venías postergando toma forma y te motiva a insistir sin miedo al resultado. Conquistás a los demás por tu mente ágil y te destacás.

Géminis : Las ideas y sociedades para negocios no tienen energía a favor; con luna Menguante es día para tomar un descanso. Una pausa clave te ayuda a ver con claridad algo que estabas forzando y necesitaba replanteo. Tu inteligencia te lleva a ganar; tus palabras buscan equidad.

Cáncer : La energía de la luna Menguante en un amigo de agua te dará buenas pescas: concretás planes y festejás un logro. Una intuición exacta te guía hacia una oportunidad afectiva o laboral que llega en el momento justo. Abrís tu corazón para guiar a los demás con intuición.

Leo : Trabajás acuerdos con el otro y recibís una buena respuesta de tu familia con luna creciente. Una conversación honesta trae alivio y te permite dejar de cargar algo que no te correspondía. La ley te apoya y lo que te dicen es cierto.

Virgo : Día de desacuerdos en tu ambiente laboral, ya que la luna Menguante te desequilibra. Un detalle que otros pasan por alto te muestra cómo reorganizar el caos sin perder tu esencia. Hablás y defendés lo que sabés, pero no siempre alcanza.

Libra : La justicia es tu don más grande y con luna Menguante aumentan tus sentimientos por la familia. Una charla pendiente te ayuda a reacomodar vínculos y sentirte más comprendido. Te sentás a rearmar un proyecto con quien no te entiende.

Escorpio : La luna Menguante te da sentido de armonía en tus sentimientos y mejoras personales. Un recuerdo o emoción intensa se transforma en fuerza para amar sin miedo al resultado. Tenés el don de conquistar el amor.

Sagitario : Día romanticón: la luna Menguante te da cualidad para sentir más cerca el amor. Una invitación inesperada o un mensaje afectivo ilumina tu día y fortalece tu confianza emocional. Exito en acuerdos; podés organizarte para crecer en pareja.

Capricornio : La luna Menguante frena tus acciones; la burocracia demora un tema importante que saldrá más adelante. Este freno te obliga a reordenar prioridades y descubrir una estrategia más efectiva. Triunfás en el dinero con paciencia y disfrutás de pequeños placeres.

Acuario : Con luna menguante, planes con familia o compañeros; abrís tu mente a oportunidades y posibles cambios. Una propuesta creativa o grupal te activa ganas nuevas de construir algo significativo. Iluminación e inteligencia para atraer más amor.