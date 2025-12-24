En las últimas horas, el nombre de Mauro Icardi volvió a sonar fuerte en el mundo River. Versiones aseguraron que el delantero se habría reunido con Stéfano Di Carlo, presidente del club, para negociar su llegada al Millonario.

El periodista Pablo Calvari fue uno de los que alimentó la expectativa, al contar detalles de lo que habría sido un encuentro entre Icardi y la dirigencia en Puerto Madero. El dato no es menor: el goleador tiene contrato con el Galatasaray de Turquía hasta junio de 2026, pero ya está habilitado para negociar un precontrato con cualquier equipo.

Sin embargo, la ilusión de los hinchas chocó de frente con una desmentida categórica. El periodista deportivo Pablo Gravellone salió a aclarar la situación y negó que exista algún tipo de gestión por parte de River.

REVELARON TODA LA VERDAD SOBRE EL SUPUESTO PASE DE MAURO ICARDI A RIVER PLATE

“Desde River dicen que no hay nada, que no existe interés y que no hubo contacto con Icardi. Sin embargo, en el mundo del espectáculo se habla de una supuesta reunión en Puerto Madero entre el futbolista y el presidente del club”, explicó Gravellone.

Y fue más allá: “Supuestamente, el futbolista desea vivir en la Argentina con sus hijas. Pero, repito, desde River aseguran que no hay absolutamente nada”. Así, el periodista descartó que el delantero argentino esté en los planes del equipo.

Por ahora, Mauro Icardi sigue siendo figura en el Galatasaray, donde es uno de los jugadores más queridos por los hinchas. El goleador histórico dejó su marca en el club turco, y aunque una lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses, en su regreso volvió a convertir y a desatar la euforia de los simpatizantes.

