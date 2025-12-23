En una mesa informal, una juntada con amigos o una noche en la que no hay ganas de complicarse, el pan relleno es una receta que siempre funciona. Es fácil de hacer, se arma con pocos ingredientes y se puede llevar al horno justo antes de servir.
Esta versión combina pollo dorado, crema y mucho queso, todo dentro de un pan de campo que se gratina hasta quedar bien crocante. El resultado es un plato contundente, ideal para cortar en porciones y llevar directo a la mesa.
Ingredientes
- Un pan de campo.
- 2 pechugas de pollo.
- Aceite de oliva.
- ½ taza de harina.
- 2 cdas de orégano.
- 2 cdas de pimentón.
- 2 cdas de ají molido.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 300 cc de crema.
- 200 g de queso muzzarella.
- 200 g de queso gruyere.
- Perejil fresco.
Procedimiento
- Cortar la parte superior del pan para poder ahuecar la miga. Reservarlo en una placa de horno.
- En un bowl, colocar las pechugas cortadas en tiritas, agregarle la harina, el orégano, el pimentón, el ají molido y la sal con la pimienta.
- Revolver bien para que el pollo se impregne de todos los condimentos.
- En una sartén, colocar el aceite de oliva y dorar las tiritas de pollo.
- Una vez que estén bien doradas, incorporar la crema de leche y dejar reducir unos minutos.
- Añadir el queso muzzarella rallado.
- Incorporar la preparación dentro del pan y en la superficie colocar unas láminas de queso gruyere.
- Llevar al horno a que se gratine.
- Servir con perejil fresco espolvoreado encima.
