En una mesa informal, una juntada con amigos o una noche en la que no hay ganas de complicarse, el pan relleno es una receta que siempre funciona. Es fácil de hacer, se arma con pocos ingredientes y se puede llevar al horno justo antes de servir.

Esta versión combina pollo dorado, crema y mucho queso, todo dentro de un pan de campo que se gratina hasta quedar bien crocante. El resultado es un plato contundente, ideal para cortar en porciones y llevar directo a la mesa.

Ingredientes

Un pan de campo.

2 pechugas de pollo.

Aceite de oliva.

½ taza de harina.

2 cdas de orégano.

2 cdas de pimentón.

2 cdas de ají molido.

Sal y pimienta, a gusto.

300 cc de crema.

200 g de queso muzzarella

200 g de queso gruyere.

Perejil fresco.

Pan relleno de pollo, crema y queso, una receta que sale fácil y rápido. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cortar la parte superior del pan para poder ahuecar la miga. Reservarlo en una placa de horno. En un bowl, colocar las pechugas cortadas en tiritas, agregarle la harina, el orégano, el pimentón, el ají molido y la sal con la pimienta. Revolver bien para que el pollo se impregne de todos los condimentos. En una sartén, colocar el aceite de oliva y dorar las tiritas de pollo. Una vez que estén bien doradas, incorporar la crema de leche y dejar reducir unos minutos. Añadir el queso muzzarella rallado. Incorporar la preparación dentro del pan y en la superficie colocar unas láminas de queso gruyere. Llevar al horno a que se gratine. Servir con perejil fresco espolvoreado encima.

