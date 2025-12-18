Esteban Lamothe estuvo invitado al programa de Mario Pergolini, Otro Día Pedido, y en el ida y vuelta fue directo y puso sobre la mesa su propio límite para tener hijos. Además, contó cómo reaccionó su pareja, la actriz Débora Nishimoto, cuando le planteó su decisión.

Durante la charla, el conductor le preguntó sin vueltas: “¿Un hijo tenés?”. Lamothe respondió: “Tengo un hijo”. Pergolini fue por más: “¿Y pensás tener más o te gustaría? Decíselo”. El actor no dudó: “No sé, la verdad que no, puede ser, sí. Pero no es que esté buscando un hijo, podría tener otro, tengo 48”.

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto (Foto: Movilpress)

En ese momento, Lamothe fue sincero sobre sus dudas y puso un tope claro: “Hasta los 52, que ya de 52 sos medio papá abuelo porque cuando tiene 18 vos tenés 70. Si tengo uno a los 52 lo que tengo que hacer es, bueno, nada...”.

LA REACCIÓN DE DÉBORA NISHIMOTO AL TOPE DE EDAD QUE PUSO ESTEBAN LAMOTHE PARA VOLVER A SER PADRE

Sobre la reacción de Débora Nishimoto, a quien conoció durante el rodaje de la serie de Netflix, Envidiosa, Esteban Lamothe respondió con el humor que lo caracteriza: “No dijo nada”.

Así, el actor dejó en claro que, aunque no descarta la posibilidad de volver a ser papá, ya tiene decidido hasta cuándo podría hacerlo: “Si llego a tener un hijo no va a ser este año, mi límite es los 52”.

