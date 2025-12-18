Moria Casán volvió a dejar a todos boquiabiertos con sus declaraciones en su programa al hacer referencia a Esteban Lamothe, quien estuvo como invitado en el ciclo de Mario Pergolini el último miércoles, Otro Día Perdido, y generó un revuelo inesperado.

Durante la charla hicieron hincapié en el momento en que el conductor le dijo en la cara, con humor, al actor que no es un galán lindo, sin embargo, Moria discrepó y dijo en su emisión de eltrece: “Para mí es muy atractivo y me parece muy suelto con el sexo, es un atrevido absoluto, desenfadado y te encara”.

Moria Casán habló de Esteban Lamothe en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

“Le gustan los olores, es un gran sexópata. Le gusta todo a Lamothe. Yo lo banco, primero que me divierte. Para mí es una persona que tiene humor y después es jugado, lanzado y me encanta que esté con la asiática. Te mando un beso, Lamothe. Te quiero. Me propuso hacer una película”, dijo la conductora.

LA RESPUESTA DE MORIA CASÁN SOBRE SI TENDRÍA SEXO CON ESTEBAN LAMOTHE

“¿Harías horizontalidad con Lamothe en caso de estar soltera vos?”, le preguntó Gustavo Méndez a Moria Casán, quien fiel a su estilo respondió haciendo referencia a su pareja: “No puedo porque estoy muy limitada por el Galmarini”.

Pato Galmarini acompañó a Moria Casán en el teatro (Foto: Movilpress).

“Pero si no existiera en tu vida, un supuesto escenario”, insistieron en La Mañana con Moria y ella contestó contundente dejando en claro su postura: “No puedo porque tengo la libido puesta en Pato Galmarini, él es único porque es tan raro que le pasa el trapo a todos”.

