Como ocurre cada verano y al comienzo de un nuevo ciclo, Ángel de Brito renueva el panel de LAM, y el 2026 no será la excepción. Tras la salida definitiva de Yanina Latorre y la baja temporal de Nazarena Vélez, quien se encuentra abocada a la temporada teatral, el conductor decidió sumar nuevas figuras al programa.
En ese contexto, Mónica Farro, quien se desempeñó como “angelita” invitada durante este año, también se despidió del ciclo, ya que será parte de una obra teatral durante el verano.
Más sobre este tema
QUIÉNES SON LAS NUEVAS “ANGELITAS”
Ángel de Brito confirmó que Carolina Molinari dejará Puro Show para sumarse a LAM. A ella se le suma Karina Iavícoli, quien también formará parte del panel.
“Además de Caro Molinari, se suma a LAM a partir del 5 de enero, de manera rotativa, tres veces por semana, Karina Iavícoli”, anunció el conductor.
Luego, al referirse a la periodista con quien ya trabajó en otros proyectos, agregó: “En realidad, vuelve a su casa. Bienvenida a LAM… Ella es muy divertida, aunque no parezca. Parece malísima. Termina en Intrusos y el 5 de enero se suma a LAM”.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.